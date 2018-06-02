У Брюховичах чоловік впав із третього поверху

Зараз потерпілий у лікарні

Надзвичайникам довелось рятувати чоловіка, який під час будівельних робіт впав із третього поверху. Прикрий випадок трапився у селі Брюховичі на вул. Верескова.

21-річний чоловік виконував будівельні роботи на приватному подвір’ї і під час них впав із третього на другий поверх.

“Від отриманих травм потерпілий не міг самостійно спуститися та потребував медичної допомоги. До місця події негайно виїхали рятувальники 32-ої державної пожежно-рятувальної частини села Брюховичі”, – розповіли у прес-службі Головного управління ДСНС у Львівській області.

За допомогою ношей та рятувального обладнання потерпілого опустили із місця пригоди та передали медикам.