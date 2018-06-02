Погода на вихідні

Сьогодні, 2 червня, синоптики обіцяють теплу погоду. Проте лише зранку можна буде порадіти ясному небу, бо потім воно вкриється хмарами. А від обіду і до вечора прогнозують дощ та грозу.

Хоча стовпчик термометра все ще триматиметься в межах +25 градусів.

Завтра, 3 червня, вже буде на кілька градусів холодніше – +22 градуси. І хмарна погоду обіцяють вже на весь день. Зранку прогнозують дрібний дощ, та до вечора він переросте у сильніший.

Нагадаємо, синоптики розповіли, яким буде цьогорічний червень. Загалом очікують спекотних днів. Синоптики кажуть, що в останні роки спостерігається тенденція до підвищення температурної норми. Фактично щомісяця вони фіксують температуру на 2-3 градуси вищу норми. Натомість опадів не більшає. Вони або в межах норми, або й не дотягують не неї.