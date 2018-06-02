На Сколівщині – ще одна жертва змії

Учора ввечері від укусу змії постраждала мешканка міста Сколе. Пізно ввечері вона потрапила до місцевої лікарні у реанімаційне відділення. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Львівській області.

58-річна жінку змія вкусила у праву ногу.

А нещодавно, 27 травня, від укусу плазуна постраждав мешканець села Уричі, на Сколівщині.

Нагадаємо, в Україні існує три види отруйних гадюк. Коли температура повітря перевищує середні показники, їхня активність знижується, вони стають малорухливими та млявими, тому зазвичай люди отримують укуси, якщо випадково наступають, сідають чи лягають на плазуна.

З огляду на те, що останнім часом почастішали випадки укусів змій, у Міністерстві охорони здоров’я нагадали, як вберегтися від небезпеки і що робити, якщо змія таки вкусила. Докладніше читайте тут: Що робити при укусі змії і як вберегтися від цього. Рекомендації МОЗ