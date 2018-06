Львівський стартап – серед фіналістів національного етапу європейського конкурсу PowerUp!

Переможці конкурсу отримають доступ до однієї з найкращих акселераційних програм InnoEnergy Highway® з фінансуванням у 150 000 євро та першим призом у 30 000 євро. Львів’яни змагалися з 9-ма попередньо відібраними успішними розробками і посіли третє місце в національному фіналі конкурсу.

Журі національного фіналу конкурсу PowerUp! 2018, що відбувся в Києві 30 травня, обрало трійку стартапів-переможців. Ними стали дві команди з Києва та одна зі Львова. Загалом в українському етапі змагання взяли участь 9 зелених стартапів, обраних з 27-ми претендентів. Інвестори та бізнес-експерти, які увійшли до складу журі національного фіналу, оцінювали інноваційну та технологічну складові поданих проектів, ринковий потенціал кінцевого продукту та презентаційні навички команд-фіналістів.

Додаток для пошуку зарядних станцій для електромобілів від львів’ян Go to-U

В українському фіналі PowerUp! львівська команда представила мобільний додаток та систему управління зарядними станціями, покликані поєднати інтереси соціально й екологічно відповідальних бізнес-структур та водіїв електромобілів. Проект прагне стимулювати розвиток електромобільності, адже розроблений додаток показує автомобілістам розташування зарядних станцій, наприклад, біля готелів або супермаркетів, надає інформацію про їхні додаткові послуги та можливості бронювання. Розроблена Go to-U система управління також допоможе власникам бізнесу аналізувати ринок, покращувати власні послуги та приваблювати нових клієнтів.

Очолила рейтинг українських енергетичних стартапів команда Hempire з Києва, що запропонувала 100% натуральну технологію еко-утеплення будинків за допомогою суміші технічних конопель та вапна. Інший київський стартап Charge Group, які розробили OnCharge, перший в Україні хмарний сервіс управління зарядними станціями для електромобілів, стали другими.

Переможець змагання – команда Hempire з Києва – представить Україну у великому фіналі PowerUp! у Празі та позмагається за головний приз 30 тисяч євро і можливість приєднатися до престижного міжнародного акселератора InnoEnergy Highway® з інвестиціями в понад 150 тисяч євро. Призери конкурсу отримали сертифікати на додаткові менторські сесії та набір літератури з розвитку успішних стартапів.

«PowerUp! спрямований на пошук та об’єднання найкращих рішень, які сприятимуть інноваційній діяльності в сфері енергетики та покращенню якості повітря у європейських містах», – прокоментував Міхал Кращевський, менеджер проектів з розвитку бізнесу в InnoEnergy, голова журі. «Майже 300 потенційних стартапів з 24 європейських країн подали заявку на конкурс цього року. Всі вони, включаючи українські команди, ̶ це чудові бізнес-моделі й надають прекрасні можливості для України та Європи. Для журі ключовим критерієм відбору переможців була можливість реалізувати проект в Європі, а не лише в конкретній країні».

Організатором національного конкурсу стала організація Greencubator. Україна вперше проводила PowerUp!, проте вже має чим похвалитись: «Ми стали другими в Європі за кількістю поданих заявок. Участь у національному відборі взяли 27 проектів, – додав Роман Зінченко, співзасновник Greencubator, модератор українського фіналу конкурсу. «Для нас дуже важливі не тільки призові місця, але й той прогрес, який показали команди всього за декілька тижнів підготовки в буткемпі PowerUP!. Ми дуже пишаємось роботою, яку проробили учасники, адже це підтверджує їхню здатність розвиватись і створювати дійсно корисні для суспільства та планети проекти».

InnoEnergy – мережа, діяльність якої спрямована на забезпечення сталого енергетичного майбутнього Європи шляхом підтримки інноваційних та бізнесових рішень. InnoEnergy працює в 3 ключових секторах інноваційного міксу:

Освіта для підготовки висококваліфікованих і амбітних талантів, що розуміють виклики сталого розвитку та потреби індустрії;

Інноваційні проекти, що поєднують ідеї, винахідників та різні індустрії, для створення комерційно-успішних технологій. Мета цих проектів забезпечити реальні результати для споживачів.

Сервіси створення бізнесу для підтримки підприємців та стартапів, які розвивають європейську енергетичну екосистему своїми інноваційними проектами.

InnoEnergy є організатором європейського конкурсу PowerUp! і конференції The Business Booster. В березні 2018 року InnoEnergy інвестувала 200,000 євро в український кліматичний стартап Ecoisme через свою акселераційну програму InnoEnergy Boostway. InnoEnergy підтримується Європейським інститутом інновацій і технологій, is supported by the EIT, органом Європейського Союзу.

Greencubator – регіональний партнер конкурсу. Організація розвиває екосистему стійкого підприємництва, низьковуглецевих інновацій та зеленої економіки в Україні та Східній Європі. Greencubator − це платформа, що поєднує енергетичні таланти та рухає вперед зелене підприємництво. Greencubator відкриває можливості для розвитку бізнесу, нетворкінгу, отримання інвестицій українським зеленим стартапам, соціальним бізнесам та інноваторам у сфері стійкого розвитку. Також організація працює над суспільним усвідомленням проблем стійкого розвитку через освітні та медіа-проекти, присвячені можливостям зеленої економіки та низьковуглецевих інновацій.