Львів’ян запрошують на презентацію книги Олени Радковець

8 червня у Львові презентуватимуть книжку молодої авторки Олени Радковець «Рожеві окуляри».

За словами авторки, рожеві окуляри дають нам змогу бачити світ таким, яким ми хочемо його побачити. Однак, коли доводиться знімати ці шкельця та іти по житті вже без них, усе змінюється. На собі це змогла відчути п’ятнадцятирічна Леся, яка стала іншою після зустрічі зі старшим хлопцем. Він допоміг їй зняти ці окуляри, які назважди залишили слід у її житті, як і ця людина. Дівчині буде потрібен час, щоб оговтатись від розчарування, зрозуміти, чого вона насправді прагне, та змінити свій світогляд. Лесі буде нелегко, але врешті, вона зможе подолати свої слабкості й отримати винагороду за перемогу над собою.

Презентація відбудеться у приміщенні ЛОО Українське товариство охорони пам’яток історії та культури (вул. Коперника, 40а). Початок о 17:00.