Львів співпрацюватиме з Житомиром у галузі культури

Сьогодні, 1 червня, у рамках заходу Urban Talks Львів & Житомир відбулося підписання меморандуму між Львівською міською радою в особі Андрія Садового та Житомирською міською радою в особі Сергія Сухомлина

Меморандум дає старт культурній співпраці обох міських рад задля розвитку культурних зв’язків в галузі науки, освіти, мистецтва, спорту і туризму та молодіжного обміну.

Метою проекту є зміцнення та розвиток культурних відносин між двома містами. Міста домовилися проводити обмін артистами, артистичними трупами, виставками й іншими культурними заходами, а також популяризувати досягнення художньої творчості, презентуючи художні твори на театральних сценах, в концертних та виставкових залах, кінотеатрах, на телебаченні й радіо.

Меморандум також передбачає:

розвиток співпраці в галузі спорту шляхом організації спільних спортивних заходів, обміну делегаціями, командами, спортсменами, тренерами і спеціалістами в галузі фізичної культури та спорту. А також співпрацю в підготовці й перепідготовці кадрів, спільне запровадження у практику сучасних наукових технологій в галузі фізичної культури та спорту;

співпрацю й обмін досвідом у галузях освіти, а також створення відповідних умови для співпраці між вищими навчальними закладами і школами нижчого рівня (основного, середнього і професійного), науковими й просвітницькими установами, а також викладачами, студентами та учнями.

Сьогодні в Житомирі відбувається презентація кращих практик, реалізованих у Львові. В рамках Urban Talks Львів & Житомир представники Львівської міської ради розповідають про стратегію розвитку міста, міське планування, архітектурні принципи, формування громадських просторів, розвиток велоінфраструктури, конференц-індустрію та відпочинковий туризм, розвиток спорту та плани Львова в якості молодіжної столиці України, про розвиток закладів культури, розвиток ІТ тощо.

Urban Talks Львів & Житомир — дружній діалог та пошук дотиків партнерства між містами Львів та Житомир. Це другий подібний захід такого формату (після Рівного), де основним питанням є те, як зробити два міста кращими. В рамках зустрічі обговорюють успішні кейси просторового планування, розвитку туризму та велоінфраструктури, озеленення міста, створення громадських просторів та транспортної системи, розвитку спорту та молодіжної політики.