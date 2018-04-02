Від завтра у Львові планують призупинити опалювальний сезон

Як повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго», у зв’язку із значним потеплінням, від завтра, 3 квітня, планують призупинити опалювальний сезон.

«Від завтра, відповідно до прогнозу синоптиків, спостерігатиметься значне підвищення температури зовнішнього повітря. У зв’язку з потеплінням, можуть бути численні звернення від мешканців про призупинення подачі опалення. Тому від завтра, 3 квітня, плануємо призупинити опалювальний сезон. Якщо температура далі підніматиметься, то опалювальний сезон цього тижня може бути завершений», – повідомив директор ЛМКП «Львівтеплоенерго» і в.о. директора ЛКП «Залізничнетеплоенерго» Степан Пакіж.

За словами тепловиків, призупинення теплопостачання розпочнеться після 10.00. Натомість до бюджетних установ опалення можуть продовжити подавати на основі звернень від керівників закладів.

Нагадаємо, опалювальний сезон 2017-2018 року у Львові розпочався 3 жовтня для бюджетних установ і 10 жовтня для населення. У зв’язку із потеплінням, 15 жовтня подачу опалення було призупинено, а 23 жовтня відновлено.

В опалювальному сезоні 2017-2018 року ЛМКП «Львівтеплоенерго» подавало опалення до 1618 житлових будинків, гарячу воду до 1108 будинків, 197 освітніх закладів (школи, садочки) та 51 медичного закладу (лікарні, поліклініки).

ЛКП «Залізничнетеплоенерго» подавало опалення до 42 закладів освіти (школи і садочки), 6 медичних установ та 525 житлових будинків.