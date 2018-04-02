Весняні канікули у львівських школах почнуться вже цього тижня

Канікули триватимуть з 5 до 13 квітня

З четверга, 5 квітня, у львівських школярів розпочнуться весняні канікули, які триватимуть до 13 квітня.

Як повідомили в управлінні освіти Львівської міської ради, лише середня школа №24 ім. М. Конопницької перенесла весняні канікули, які розпочалися в цьому закладі 30 березня, і триватимуть до 10 квітня.

Дізнатися, де цікаво відпочити у Львові під час весняних канікул, можна тут: Весняні канікули. 5 ідей для відпочинку львівських школярів