Весняні канікули. 5 ідей для відпочинку львівських школярів

Більшість львівських школярів цього року відпочиватимуть від 5 квітня і впродовж наступного тижня

«Львівська газета» підготувала добірку ідей для цікавого відпочинку школярів.

«Великдень у гаю»

На сам Великдень пропонуємо відвідати з дітьми Музей народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького (Шевченківський гай). З нагоди свята Воскресіння Христового музей запрошує львів’ян і гостей міста на традиційні фестини «Великдень у гаю», які відбудуться 8 та 9 квітня.

Потрапивши на територію музею, відвідувачі відразу зможуть долучитися до давньої традиційної гаївки «Кривий танець», рухаючись якою, потраплять у вир дійства.

На Фестинах діятимуть святкові галявини, на яких водитимуть гаївки, веснянки, триватимуть забави та розваги. Однією з головних подій свята стане Великодній флешмоб, у якому об’єднається понад 1000 осіб в «Алею благословення».

Упродовж святкування також відбудуться виступи фольклорних колективів, привітання від християнських спільнот, естрадних виконавців.

Подія у Facebook: https://www.facebook.com/events/200811317325653/

Весняний денний табір

А вже після вихідних, коли батькам доведеться повернутися на роботу, львівські школярі зможуть відпочити у денних таборах.

Зокрема, цікаву пізнавальну програму пропонує Навчальний центр «Puzzle» (вул.Шевченка 340).

«У нашому денному таборі Ваша дитина розважиться, відпочине від шкільного навчання, знайде нових друзів, а головне – матиме можливість дізнатися багато корисного та цікавого. Кожного дня у нас творчі майстер-класи, настільні ігри та прогулянки на спортивному майданчику (футбол, волейбол. бадмінтон та ін.)», – пишуть організатори весняного табору від «Puzzle».

Програма весняного табору, який діятиме в «Puzzle» від 10 до 13 квітня з 09.00 до 18.00:

09.00 – 09.20 Збір дітей в ігровій кімнаті

9.20 – 10.00 Настільні ігри (дабл, уно, джанга, Djeco)

10.15 – 10.45 Спільний перекус (чай, печенька, яблука)

11.00 – 13.50 Ігри на вулиці за умови недощової погоди, танцювальні банси, квести, показуха, мафія.

14.00 – 15.00 Обід в ресторані «Ідилія»

15.00 – 17.00 Майстер-клас з творчості (малювання, орігамі, декупаж, декорування, ліплення, квілінг та ін.)

17.00 – 18.00 завершення квестових завдань, вільний час для ігор та спілкування.

Окрім щоденної програми, на дітей чекають три екскурсії:

Зоологічний музей ЛНУ ім. І. Франка у Львові

2. Pizza Celentano Ristorante (майстер-клас із випікання піци)

3. Мотузковий парк LaZanka або боулінг.

Внесок (у внесок входить оголошена програма, повноцінний обід в Ресторані «Iдилія», фрукти, пиття):

1 робочий день – 280 грн.

3 робочі дні – 800 грн.

4 робочі дні – 1050 грн.

Долучитися до таборування можна в будь-який день за умови вільних місць.

Попередня реєстрація – обов’язкова. Запис за тел. 068 55 300 55. Або для реєстрації у табір заповніть форму.

Подія у Facebook: https://www.facebook.com/events/228145947746607/

UCUkids Camp

Великодні табори для дітей 6-12 років організовує також UCUkids у Центрі Шептицького (вул. Кощельницька, 4).

Табори діють 2-6 квітня та 10-14 квітня в дитячому просторі в Центрі Шептицького.

Вартість табору – 450 грн/день, для учасників школи вихідного дня – 400 грн/день.

«Дослідимо особливості та таємниці святкування Великодня у світі та автентично українські обряди. Навчимося виготовляти незвичні великодні подарунки. Виготовимо неймовірні та незвичайні писанки. Зрозуміємо як визначають дату свята щороку і чому тут все не так очевидно, на перший погляд», – пишуть організатори табору.

Щоб долучитися до табору, потрібно заповнити анкету та пройти відбір.

Подія у Facebook: https://www.facebook.com/events/1582946758489650/

LEGO CAMP

Денний міський LEGO CAMP під час весняних канікул організовує LegoStudio. Ліцензована науково-технічна студія Robocamp (вул. Тернопільська, 15-б).

Табір триватиме 5-6 квітня та 10-13 квітня, розрахований на діток від 7 років.

У програмі канікул разом з LEGO:

захоплююча робототехніка LEGO Mindstorms EV3 та WeDo 2.0

розважальна програма (похід у кінотеатр + лазер-парк + боулінг)

різноманітні майстер класи

прогулянки й активні ігри

фото і відеозвіти

смачнючі та корисні обіди з BOUN GUSTO + маленькі перекуси

Вартість одного дня перебування в таборі, до якої входить обід та перекуси, – 385 грн.

Зареєструватися в табір можна тут

Подія у Facebook: https://www.facebook.com/events/2099303443634832/

Весняний табір «Арт_бутік»

Проектно-інтелектуальний весняний табір «Арт_бутік» від КМДШ. Львів. Школа, яка вчить думати діятиме 10-14 квітня. КМДШ запрошує весело та з користю провести час на весняних канікулах діток від 5 до 15 років.

«У компанії друзів будемо ТВОРИТИ та ВИТВОРЯТИ, експериментувати з ідеями, відкривати світ мистецтва через захоплюючі проекти», – обіцяють організатори.

У програмі табору:

– організація та відкриття виставки ідей «АРТ_бутік»;

– Арт_Design;

– Арт_Кулінарія;

– Арт-детективи

– Розвиток креативного та творчого мислення;

– Створення Креативного_щоденника;

А ще:

– найвеселіші майстер-класи;

– вибухова ХІМІЯ;

– МАФІЯ клуб – інтелектуально рольова гра;

– спортивні змагання;

– командоутворення та комунікація;

– театральні постановки;

– квести та брейн_ринги.

Вартість участі в таборі – 3200 грн.

Для учнів і друзів КМДШ вартість путівки в табір – 3000 грн

Формат табору: денний, з 08:30 до 18:30. Місце проведення табору – відпочинкова база «Перлина Львова», смт.Брюховичі. Буде організовано трансфер «Львів – Брюховичі – Львів» за додаткову оплату (за потреби доїзду).

Реєстрація – за посиланням: https://goo.gl/5SHW6o. Усі деталі: (098) 654 24 51 (Соломія), solomiya.kmds.lviv@gmail.com

Подія у Facebook: https://www.facebook.com/events/355325051614223/