У вихідні обікрали школу № 99

За інформацією управління освіти ЛМР, у ніч з 31 березня проти 1 квітня у СЗШ № 99 сталося пограбування

Дирекція школи викликала на місце події поліцію та повідомила про крадіжку в Шевченківський райвідділ поліції.

У дирекції зазначили, що факт крадіжки виявили вночі. Це було проникнення злодіїв у школу № 99 за адресою: вул. Творча, 1. У підсумку звірки інвентаризаційного опису основних засобів виявлено, що завдано збитків на суму 61 314 грн. Встановлено викрадення матеріальних цінностей (техніки), а саме: 3 телевізори, 4 ноутбуки, 2 монітори. Також пошкоджено 18 дверних замків у приміщенні школи. Слідчі провели огляд місця крадіжки, зняли відбитки пальців, опитали персонал та склали протокол допиту.

Триває розслідування.