У Львові відзначать 65-річчя Квітки Цісик

До цієї дати у Львові оголошено соціально-культурний проект «Дякую Тобі, Квітко!». Його започатковує співачка Оксана Муха. У квітні-травні вона дасть у містах Західної України близько двох десятків концертів «KVITKA: Два кольори» (концерти у Львові відбудуться 28 та 30 квітня).

Окрім того, в середу, 4 квітня, о 12:00 на площі біля входу у Львівську міську раду (площа Ринок, 1) презентують великий банер із зображенням Квітки Цісик. Банер розміром 3 на 7 метрів розмістять на фасаді Львівської міськради. А Оксана Муха разом із пластунами просто неба виконають пластову пісню «При ватрі», яку свого часу співала Квітка Цісик.