У Львові презентують концепцію «Музею репресованих дітей»

У середу, 4 квітня, о 17.00, Меморіальний музей тоталітарних режимів «Територія Терору» спільно із Львівським обласним Товариством політичних в’язнів та репресованих запрошує на презентацію концепції «Музею репресованих дітей» – філії музею «Територія Терору».

Захід відбудеться за участі Петра Франка, політв’язня та Голови Львівського обласного Товариства політичних в’язнів та репресованих. Також запрошуємо на лекцію молодшого наукового співробітника Музею Юрія Коденка на тему «Сімейне заручництво у каральній практиці радянської влади часів сталінізму (1930 — початок 1950-х рр.)».

«Радянський тоталітарний режим карав не лише своїх прямих противників, але і членів їх родин. Репресії торкалися навіть найменших членів радянського суспільства – дітей. У лекції розкажуть про формування системи «сімейного заручництва», про перехід від індивідуальної до колективної відповідальності перед владою, ставлення влади до неповнолітніх членів суспільства, використання дружин і дітей «ворогів народу» як заручників системи, як засіб тиску на своїх опонентів», – розповідають організатори.

Модератор заходу – директор Ольга Гончар.

Вхід вільний.