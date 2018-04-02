У Львові цього тижня відпочиватимуть дітки з Луганщини

У рамках соціального проекту «Мій тато захищає Україну» у Львові пройде акція «Єдина Україна»
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Захід організовують представники громадського сектору Луганщини від «Дитячого громадського об’єднання «Ніхто крім нас» і «Військово-патріотичного клубу «Каскад». Акцію «Єдина Україна» підтримала Львівська міська рада, яка разом із Благодійним товариством «Мій тато захищає Україну» організує для дітвори з Луганщини цікаве дозвілля.

Під час перебування у Львові діти матимуть змогу ознайомитися з містом, беручи участь у цікавих і пізнавальних екскурсіях, побувають на майстер-класах і виготовлення великодніх писанок, а також карамельних цукерок і мила.

Для малечі відчинять двері Кінопалац ім. О. Довженка, де вони переглянуть цікавий фільм, а також Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької, де маленькі гості побачать цікаву виставу «Ісус, син Бога живого».

На завершення перебування, для дітвори організатори підготували ще один сюрприз. 5 квітня вони побувають у Трускавці на виставі дельфінарію «Оскар». Також діти відвідають храм Святої Анни в місті Бориславі, після чого побачить мешканців відомого й популярного зоопарку «Ліцімпопо», що в селі Меденичі Дрогобицького району.

Програма акції «Єдина Україна»

3 квітня (вівторок) 2018 року
Прибуття групи дітей на Головний залізничний вокзал
Поїздка на «Ковзанку» в King Cross Leopolis (треба бути там о 12.15)
Екскурсія центральною частиною м. Львова
Похід в Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької на виставу «Ісус, Син Бога Живого»
4 квітня (середа) 2018 року
Майстер-клас із писанкарства та традицій Великодня у Дитячій школі народних мистецтв
Поїздка в Кінопалац ім. О. Довженка на фільм «Першому ігроку приготуватися»
Екскурсія поїздом «Чудо тур»
Майстер – клас із виготовлення карамельних цукерок у Львівській майстерні карамелі та миловаріння у Львівській Майстерні Мила
Похід на Ратушу
5 квітня (четвер) 2018 року
Поїздка в дельфінарій «Оскар» (м. Трускавець)
Екскурсія в Храмі святої Анни (м. Борислав)
Екскурсія в зоопарку «Лімпопо» с. Меденичі
Поїздка на шопінг в King Cross Leopolis
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