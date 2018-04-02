У Львові цього тижня відпочиватимуть дітки з Луганщини

Захід організовують представники громадського сектору Луганщини від «Дитячого громадського об’єднання «Ніхто крім нас» і «Військово-патріотичного клубу «Каскад». Акцію «Єдина Україна» підтримала Львівська міська рада, яка разом із Благодійним товариством «Мій тато захищає Україну» організує для дітвори з Луганщини цікаве дозвілля.

Під час перебування у Львові діти матимуть змогу ознайомитися з містом, беручи участь у цікавих і пізнавальних екскурсіях, побувають на майстер-класах і виготовлення великодніх писанок, а також карамельних цукерок і мила.

Для малечі відчинять двері Кінопалац ім. О. Довженка, де вони переглянуть цікавий фільм, а також Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької, де маленькі гості побачать цікаву виставу «Ісус, син Бога живого».

На завершення перебування, для дітвори організатори підготували ще один сюрприз. 5 квітня вони побувають у Трускавці на виставі дельфінарію «Оскар». Також діти відвідають храм Святої Анни в місті Бориславі, після чого побачить мешканців відомого й популярного зоопарку «Ліцімпопо», що в селі Меденичі Дрогобицького району.

Програма акції «Єдина Україна»