У Львові цього тижня відпочиватимуть дітки з Луганщини
Захід організовують представники громадського сектору Луганщини від «Дитячого громадського об’єднання «Ніхто крім нас» і «Військово-патріотичного клубу «Каскад». Акцію «Єдина Україна» підтримала Львівська міська рада, яка разом із Благодійним товариством «Мій тато захищає Україну» організує для дітвори з Луганщини цікаве дозвілля.
Під час перебування у Львові діти матимуть змогу ознайомитися з містом, беручи участь у цікавих і пізнавальних екскурсіях, побувають на майстер-класах і виготовлення великодніх писанок, а також карамельних цукерок і мила.
Для малечі відчинять двері Кінопалац ім. О. Довженка, де вони переглянуть цікавий фільм, а також Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької, де маленькі гості побачать цікаву виставу «Ісус, син Бога живого».
На завершення перебування, для дітвори організатори підготували ще один сюрприз. 5 квітня вони побувають у Трускавці на виставі дельфінарію «Оскар». Також діти відвідають храм Святої Анни в місті Бориславі, після чого побачить мешканців відомого й популярного зоопарку «Ліцімпопо», що в селі Меденичі Дрогобицького району.
Програма акції «Єдина Україна»
|3 квітня (вівторок) 2018 року
|Прибуття групи дітей на Головний залізничний вокзал
|Поїздка на «Ковзанку» в King Cross Leopolis (треба бути там о 12.15)
|Екскурсія центральною частиною м. Львова
|Похід в Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької на виставу «Ісус, Син Бога Живого»
|4 квітня (середа) 2018 року
|Майстер-клас із писанкарства та традицій Великодня у Дитячій школі народних мистецтв
|Поїздка в Кінопалац ім. О. Довженка на фільм «Першому ігроку приготуватися»
|Екскурсія поїздом «Чудо тур»
|Майстер – клас із виготовлення карамельних цукерок у Львівській майстерні карамелі та миловаріння у Львівській Майстерні Мила
|Похід на Ратушу
|5 квітня (четвер) 2018 року
|Поїздка в дельфінарій «Оскар» (м. Трускавець)
|Екскурсія в Храмі святої Анни (м. Борислав)
|Екскурсія в зоопарку «Лімпопо» с. Меденичі
|Поїздка на шопінг в King Cross Leopolis
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