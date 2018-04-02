ТМ Śnieżka здобула статус «Абсолютного Фаворита Успіху – 2017»

Конкурс «Фаворит Успіху» – це публічний рейтинг уподобань громадськості, основною метою якого є вивчення суспільної думки щодо визначення популярності торгових марок та відстеження динаміки змін споживчих пріоритетів та попиту на продукти, товари й послуги. Організатори конкурсу досліджують громадську думку шляхом опитування трьох респондентських груп: Споживачів, Спеціалістів і Знаменитостей. Кожен український споживач має право через інтернет-опитування проголосувати за улюблений бренд. Крім цього, конкурсантів оцінюють експерти-спеціалісти у категоріях товарів і послуг, що відповідають їхній професійній компетенції та журі публічних людей, що впливають на формування смаків і вподобань суспільства. Результати голосування завіряються маркетинговою дослідницькою компанією InMind і проходять ретельний аудит Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). Тож за інтегральною комплексною оцінкою рейтингу, ТМ Śnieżka стала Абсолютним Фаворитом Успіху 2017 року у категорії «Фарба», отримавши найвищі бали у кожній з трьох респондентських групах.

«Śnieżka – торгова марка, продукція якої впродовж 18 років є популярною серед українських споживачів. Впродовж багатьох років ТМ Śnieżka є лідером на українському ринку лакофарбових матеріалів. Тож чергове визнання й нагорода для бренду Śnieżka в Україні ще раз свідчить про те, що команди працівників ТзОВ «Снєжка-Україна» та Групи компаній «Śnieżka» щоденно плідно працюють, аби зберегти високі результати довіри споживачів та динамічний розвиток виробничих потужностей. Ми вдячні кожному покупцеві за їхню прихильність до продукції ТМ Śnieżka та високу оцінку до бренду. Адже це стимулює нас бути в тренді і впроваджувати інноваційні рішення для виготовлення сучасних якісних продуктів», – говорить генеральний директор ТзОВ «Снєжка-Україна» Марек Павлусь.

Водночас організатори конкурсу висловили вдячність учасникам експертних журі за те, що знайшли час і натхнення для визначення Фаворитів Успіху 2017 року, а ними завжди стають найкращі марки у своєму сегменті. Участь громадськості в інтернет-голосуванні – це для брендів найкраща підтримка і довіра українців.