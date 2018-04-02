Сьогодні починається Страсний тиждень

Страсний тиждень – це останній тиждень Великого посту, що настає за вербним тижнем і передує Великодню

У страсний тиждень згадується Таємна Вечеря, страждання, розп’яття та поховання Ісуса Христа. Усі дні Страсного тижня звуть «Великими» – Великий понеділок, Великий вівторок тощо, також уживається епітет «Страсний».

У православ’ї перші три дні Страсної седмиці відбувається Літургія передосвячених дарів, у Великий четвер і Велику суботу – літургія Василя Великого, у Велику п’ятницю літургію не служать. У перші три дні Страсної седмиці устав пропонує прочитувати весь Псалтир, окрім 17-ї кафізми, яку читають на утрені Великої Суботи.

У католицизмі Великий четвер, Велика п’ятниця і Велика Субота об’єднані за назвою Пасхальне тридення.

У Великий понеділок Церква згадує старозавітного патріарха Йосипа, якого заздрісні брати продали в Єгипет, сказавши батькові, що його розірвали звірі. Поміркованого Йосипа розглядають як праобраз зрадженого Христа. У понеділок Страсної седмиці служать молебень, що покладає початок церковному чину мироваріння. Миро – це суміш 50 речовин на основі оливкового масла, трав і смол. Миро вважається святинею, його зберігають у вівтарі і використовують у таїнстві миропомазання. Готують миро лише раз у році – з понеділка по середу Страсного тижня, а в четвер освячують.

У вівторок Страсного тижня віруючі згадують, як Христос навчав у Єрусалимському храмі, і народ вважав Його пророком.

Велика середа – день віддання Ісуса на страждання і смерть. Цього дня згадується євангельська подія: коли рада первосвящеників і книжників вже вирішила взяти Христа і вбити Його, в селищі Віфанія у домі Симона прокаженого, де зупинився в ніч на середу Ісус, одна «грішниця» вилила дорогоцінне миро на Його голову. І тут у душі Юди народився намір видати Вчителя беззаконній раді. Тому в церковній службі в середу прославляють «грішницю» і засуджують зраду Юди.

Особливо важливими вважаються останні три дні перед Великоднем – Великі четвер, п’ятниця та субота. У кожен із них на Службах Божих читають уривки з Євангеліє, що розповідають про страждання Христа.

У четвер віруючі згадують становлення таїнства причастя Тіла і Крові Христових – євхаристії.

Велика п’ятниця – найскорботніший день, тому що саме в п’ятницю Ісус був розп’ятий і помер на Хресті, викупивши людські гріхи.

У суботу тіло Христа «перебувало в труні», але душею Спаситель зійшов в пекло і вивів із нього душі праведників.

За матеріалами Вікіпедії