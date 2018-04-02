Провідника Львівської обласної ОУН Олега Гринюка поховають завтра на Личакові

Олег Гринюк помер у ніч із суботи на неділю, 1 квітня, на 77-му році життя

Завтра, 3 квітня, на Личаківському кладовищі поховають провідника Львівської обласної Організації Українських Націоналістів Олега Гринюка.

Чин похорону відбудеться завтра о 13:00 у каплиці Івана Хрестителя на вул. Пекарській, 52. Парастас – сьогодні, 2 квітня, о 20:00.

Нагадаємо, Олег Гринюк відійшов у вічність у ніч із суботи на неділю, 1 квітня, на 77-му році життя.