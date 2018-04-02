На Львівщині внаслідок нещасного випадку помер чоловік

Загиблий перелазив через огорожу своєї дачної ділянки та пошкодив артерію на нозі

У Городоцьке відділення поліції 1 квітня надійшло повідомлення про те, що в одному з дачних кооперативів загинув чоловік. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, правоохоронці з’ясували, що загиблий – 56-річний місцевий мешканець. Аби потрапити на свою дачну ділянку, він перелазив через огорожу, зачепився за виступаючі частини металевих прутів та пошкодив артерію на нозі. Злізти з огорожі самостійно чоловік не зміг. Він устиг зателефонувати до свого товариша та покликати його на допомогу, проте коли той прибіг, чоловік уже помер.

Правоохоронці встановлюють обставини події, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок».