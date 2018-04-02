На Львівщині на складі з картоплею знайшли боєприпас (фото)

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, 2 квітня о 14:37 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що під час проведення сортування картоплі на складі агропромислового підприємства виявлено предмет, зовні схожий на артилерійський снаряд часів II Світової війни.

Про факт виявлення вибухонебезпечного предмету повідомили правоохоронні органи. Подано термінову заявку до 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України на вилучення та знищення боєприпасу.

Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає громадян бути вкрай обережними у разі виявлення таких предметів. Знайшовши боєприпас, у жодному разі не торкайтеся його та не підпускайте до нього людей. Про знахідку терміново повідомте безпосередньо Службу порятунку «101» або місцеві органи влади.