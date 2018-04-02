Мешканців Львівщини закликають не нести на цвинтар пластикових квітів

З настанням Великодніх свят люди традиційно закуповують багато пластикових квітів, щоб занести на могили померлих родичів та близьких. Проте пластикові вінки і квіти не несуть ніякої богословської символіки. Пластикова квітка не має нічого спільного з християнською вірою. До того ж такі квіти виглядають неестетично та ще й завдають великої шкоди довкіллю. Ці вироби починають шкодити екології вже з етапу виготовлення сировини для них, адже для цього використовують нафтопродукти.

Більшість пластикових квітів не потрапляє на сміттєві полігони, їх спалюють, і при цьому виділяються численні токсичні речовини, зокрема діоксини, або закопують у землю. А термін розкладу пластику становить 100 років.

Тож і екологи, і Церква, як і щороку, цьогоріч закликають мешканців не нести пластикових виробів на могили. Це неадекватне вшанування померлих. Душі наших близьких не потребують матеріальних речей, краще допомогти їм молитвою.