«За тиждень – Великдень». Сьогодні святкуємо Вербну неділю

Вербна неділя – це неділя, яка припадає за 7 днів до Великодня. З неї розпочинається Великий Тиждень, який ще називається Страсним. Багатьма мовами світу цей день називають Пальмовою неділею – з огляду на гілки пальм, що їх стелили на дорогу під час в’їзду Господа Ісуса в Єрусалим. Однак на слов’янських територіях, де пальми не ростуть, а весна настає з цвітіння верб, пальмові гілки люди замінили вербними, які починають зеленіти і цвісти. Відповідно, і назва свята змінилася: білоруською – Вербніца, болгарською – Цветніца, сербською – Цвети, словацькою – Квітна неділя. У деяких місцевостях України Вербну неділю також називають Квітною.

Вербною цю неділю називали тому, що цього дня віруючі святять вербу. Після освячення гілок верби священиком діти намагалися схопити кілька котиків з гілок і проковтнути їх. За повір’ям, це допомагало позбутись болю у горлі.

Згодом матері, купаючи дітей, клали до гарячої води освячені вербні гілки. Вважалось, що така вода змиває хвороби і заліковує рани. Іноді такі гілочки ставили у воду поряд з образами на покуті.

Повернувшись із церкви з посвяченою вербою, старші жартівливо легенько били ними дітлахів, примовляючи: «Не я б’ю, верба б’є, за тиждень – Великдень».