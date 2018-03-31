Трошки про Великодні традиції нашої родини, – історії від пані Стефи

Потім я зрозуміла, що частина традицій спільні і розмазуються по суттєво ширшій території. Ще пізніше я зрозуміла, що окрім клерикальних традицій, є ще купа навколовеликодніх забобонів і відвертих бздурів. І врешті, мені стало ясно, що якщо писати про це все, то ніякого тексту не вистарчить, та й мало хто дочитає це все до кінця. Тому, буде такий невеличкий огляд всього по трошки, в основі – те, що я знаю “з дому”, ну і якісь речі, яких нахапалася.А якщо ви мене доповните своїми знаннями, то буду рада.

Як це зазвичай є, я в жодному разі не претендую на абсолютну істину, просто деколи хочеться самій собі впорядкувати те що знаю чи пам’ятаю з дитинства. Бо старше покоління відходить, і я зараз дуже шкодую, що колись була надто малою чи надто безпечною, і багато чого не встигла розпитатися, підглянути, навчитися. Але годі про сумне. Бо ж Великдень!

Після зими, суворого Великого посту, природньо, що на великодньому столі відбувається просто вибух забороненої в піст їжі. Це не в останню чергу фізіологічна потреба організму – насититися після посту і перед сезоном активних навантажень.

Великодній хліб є основою святкування у всіх християнських країнах. Це завжди дріжджове тісто, з великою кількістю яєць, масла, цукру, бакаліїв і спецій.

Форма великоднього хліба – переважно кругла, часом плетена, прикрашена символічними візерунками.

Зрештою, навіть випікання паски – символ на символі, приправлені побутовими забобонами.

Паски печуться обов’язково в круглих формах, залежно від регіону ціниться або висота паски, або її ширина (*) Спільним є одне – паска не мала б тріснути чи перекоситися на один бік. Вдала паска – символ вдалого року для цілої родини.

Крім великої спільної паски, для кожного члена родини випікали свою паску, і по тому, як вона вдавалася “ворожили” про долю цієї людини на найближчий рік.

В споминах доктора Олександера Надраги читаємо:

Вступаємо врешті до моєї мами; хоч знеможені її старі зморщені бідні руки, але мусить вона вироблювати таку саму велику паску, яку вироблювала тому 60 літ в рідній Ферескулі, а саме з рожею і хрестом посередині та пташечками по боках.

Взагалі, в Україні не прийнято було люкрувати паски білим цукровим люкром, на відміну від “кулічєй”, які зазвичай були покриті білим непрозорим люкром. Паски традиційно декорували хрестами з тіста (символ тепіння), пташками-зозульками, із складеними крильцями (довголіття), косами і колосками (врожай), безкінечниками і іншими взорами..

Тепер паски здебільшого люкрують, в чому я бачу з одного боку дифузію традицій в часи, коли тримати власні традиції було важко, а з другого – вплив медія і “дикого інтернету”, коли пишуть і поширюють тупо перекладений контент всі кому не лінь. (**)

При цьому, в давніх книжках (наприклад Ольга Франко, 1929 рік) є приписи, що

Потягнути баби можна довільною поливою, поданою при тортах” , а колачі “посипати краяними мікдалами, кристалевим цукром і цинамоном.

Перед тим, як братися до печіння паски, бабуся вбиралася в чисту одіж, вмивала руки і лице, виганяла всіх з кухні і складала молитву. Муку на тісто гріла при печі і пересіювала через сито.

Після першого замісу на тісті долонею робила знак хреста і накривала серветою. Після того, як тісто перший раз піднялося – обминала рукою.

Поки паски пеклися то сідати не можна, бо “паска сяде”. Чужим до хати заходити не можна, особливо жінкам, бо з ними могли “прийти злі духи”, а значить треба все покропити свяченою водою.

Взагалі, в Галичині було 3 види великоднього хліба – паски, колачі і баби.

Паски і калачі пеклися з майже однакового тіста, десь на 10 яєць, лиш паски були обов’язково круглими і солодшими, колачі – менш солодкими і з заплетеними косами. А от баби пеклися на 30-40, навіть 60 яєць, а ще могли бути і крухі, і дріжджові, завжди солодкі, з великою кількістю бакалій і запахів. Паски пеклися в пасківниках, а баби – в глинних грубостінних поливаних бабниках, часом із отвором посередині, так що баба мала форму вінка.

Зараз паски і баби в розумінні більшості є одним і тим самим, але я пам’ятаю, що бабуся це розділяла, і різниця між ними була. Хоча, знаю напевне, що є у Львові родини де печуть і паски і баби.

Якими б жовтими і домашніми не були яйка, але для гарного жовтенького тіста завжди додається шафран, що завжди було своєрідним “пописуванням” перед родичами і сусідами, бо ж правдивий шафран – завжди був дорогоцінним.

Ще одною традиційною великодньою випічкою є баранчики. В нас вони пеклися з звичайного паскового тіста і важких литих формах. Один баранчик завжди ставили в кошик і потім він ще доооовго стояв в креденсі, із зав’язаною навколо шиї “гарасівкою”.

Тааак, глянемо які ще цікаві речі (разом із їхніми символічними значеннями і забобонами) ми поскладаємо в наш великодній кошик.

Якщо навіть побіжно кинути оком на побутову великодню обрядовість, то видно наскільки тісно переплелися давні дохристиянські і христянські традиції, а на них наклалися ще якісь кухонно-магічні ритуали.

От, наприклад, освячення ножа, яким ріжуть паску (в нас такого не пригадую, але в джерелах читала); для дівчат – вмивання водою, в якій лежать крашанки – “для краси”; навіть вміст великоднього кошика – це не просто “паска-ковбаска” – там просто кишить побутовим символізмом!

Ніколи не забуду, як старенька бабуся на базарі мені пояснювала чому кобітам в кошик треба класти ціленький молодий, зелений, великий хрін, і ні в якому випадку не тертий! … переказувати не буду, здогадайтеся самі 😉

Кошик з лози для освячення з’явився в традиції не так давно, десь на початку 20 ст. Паску і яйка до церкви несли в обрусах, або в торбах, на Гуцульщині в бесагах, зрештою, везли на возах.

Мама мені розказувала, як за совітів дідусь ходив святити паску, то ніс паску в портфелі, а в кишені – кілька варених яєць, так щоб “якщо щось” то можна було б скоренько все сховати. Такі були часи, добре що минули.

Похід до церкви на Великдень завжди був не тільки релігійним, але й світським ритуалом. Бо ж господині дому треба показати свою майстерність, а господарю – заможність. Так що добре випечена, велика, гарна паска, гарно прибраний кошик, чистенькі діти – це все статусні речі.

Кошик на Великдень має бути спеціяльний, в ньому не вільно нічого іншого тримати протягом решти року. Так само як і спеціальна, зазвичай вишита, серветка на низ кошика і рушничок або довга серветка, яким кошик накриваємо. Мені, якщо чесно, не дуже подобаються серветки з вишитими баськами і ХВ!, я люблю просто вишиті геометричними взорами. Ну, але то на смак кожного.

В нас вдома прикрашаємо кошик букшпаном або міртом, але є традиції де прикрашають гілками барвінку, баськами, стрічками.

В кошик кладемо одну паску, кілька варених, обов’язково почищених яєць, писанки і крашанки, сіль в відкритій сільничці, корінець хрону, сирну бабку (печений сир з кмином і яйками), масло в мисочці, прикрашене хрестиком, викладеним з гвоздичок, ну і щось з м’яска – зазвичай кільце ковбаски. Ще свічку, обов’язково. Та й, мабуть, все. Багато в кошик ми не кладемо.

Ніколи, ніколи, ніколи не кладемо в кошик ніякого алкоголю. Якщо чесно, то мені це видається якимось блюзнірством, чи шо… що вони взагалі думають? “от свячу собі плящинку і вона відразу буде як свята вода” бєє.

Стіл на Великодній сніданок застилається спеціальним обрусом, білим з вишиттям. Якщо не забуваю, то за кілька тижнів до свят зрізаю і ставлю в воду кілька гілочок вишні або чорної смордини – вони розпускають листочки, а часом і зацвітають, і дуже гарно декорують стіл, якщо до Великодня природа не встигає зазеленіти (от як цього року). А ще – ставимо найкращий посуд і шкло, а в куті стола – свячену паску, крашанки з писанками, і обов’язково ту свічку, що була в кошику.

Ті яйця, що святилися в кошику діляться на стільки частин, скільки людей за столом (+1 для пса 😉 ). Яйця солимо, перчимо і даємо кілька пластівців свіжого хрону. В цьому теж є зрозумілий символізм, і давній і християнський.

Найстарший в родині – тепер це мій тато – ділить яйце між всіма, кажучи “Христос Воскрес!” і цілуючи кожного. Потім – спільна молитва і великодній сніданок.

Ну, ніби все пригадала. А як не все, то з часом допишу. А всім нам бажаю Веселих Свят, солодкої Паски, і в здоров’ї дочекати від нині за рік!

(*) От, наприклад, в циганів із Збоїщ чим вища паска – тим поважніша родина. Там ще кілька років тому діяла столітня, спеціальна вимурувана піч, яка дозволяє спекти паску біля метра в висоту! Оце я розумію, фундаментальний підхід!

(**) Зрештою, інтернет також кишить і розшифровуваннями символізму білого люкру на пасках. Але я то коментувати не беруся, в ви собі вирішуйте.