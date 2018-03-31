Синоптики розповіли, якою буде погода на Великдень

Кажуть, можна сподіватися на тепло

У Львівському гідрометцентрі розповіли, що у найближчі дні нас чекає мінлива погода.

«31 березня матимемо короткочасні дощі, подекуди грози та навіть поривчастий вітер», – розповіла черговий синоптик Ірина Михайлів.

Проте вдень температура повітря сягне 12-17 градусів тепла.

Натомість 1 квітня трохи похолодає.

«У неділю інтенсивність дощів посилиться, вдень місцями буде сильний дощ. І стовпчики термометра удень не піднімуться вище 13 градусів тепла»-, сказала синоптик.

У понеділок, 2 квітня слід очікувати вітру. Зміняться і опади, бо дощ перейде у мокрий сніг. Вночі – 0 градусів, вдень – у межах 2-7 градусів тепла.

Опади припиняться у вівторок, 3 квітня. Проте холодною буде ніч – навіть до -6 градусів. Хоча удень потеплішає до + 8-13.

Схожа погода буде і у середу,4 квітня. Ще трошки потеплішає удень.

Від 5 до 8 квітня синоптики прогнозують хмарну погоду, місцям дощову. Однак як денна температура,так і нічна, вже зростатимуть. Загалом слід розраховувати на 13-18 градусів тепла, а в окремі дні відчуємо навіть +20.