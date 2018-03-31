Ремонт доріг, нові пункти пропуску та швидкісна залізниця – план розвитку Карпатського регіону

30 березня в Івано-Франківську відбулось спільне виїзне засідання одразу кількох Комітетів ВРУ (з питань транспорту, бюджету, фінансової політики і банківської діяльності та економічної політики) за участі членів Комітетів, міністра інфраструктури Володимира Омеляна, в.о. керівника “Укравтодору” Славоміра Новака, керівників та відповідальних осіб Мінекономрозвитку, “Укрзалізниці”, ДФС України та Державної авіаслужби, а також голови державних адміністрацій та рад Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської і Чернівецької областей. Ініціаторами такого масштабного обговорення питань на тему “Розвиток транспортної інфраструктури Карпатського регіону України, як ключова передумова його соціально-економічного зростання” виступили Комітети ВРУ з питань транспорту та з питань бюджету.

Як зазначив голова Комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук, за останні кілька років в Україні зроблено певний прорив в питанні будівництва доріг. Особливо це помітно в західних областях. Але за короткий термін не можна відновити усе дорожнє господарство. Тож потрібно об`єднати зусилля усіх, аби наші дороги відповідали міжнародним вимогам. Часу втрачено багато і тому автошляхи потрібно будувати якісно, щоб потім не переробляти. І тому права на помилку немає.

“У тому, що завдяки якісним автомагістралям у наш регіон прийдуть інвестори як зарубіжні, так і вітчизняні, я не сумніваюсь. З`являться нові підприємства, але разом з цим постане проблема недостатності кваліфікованих кадрів. Тож ми повинні проводити таку політику, аби власник забезпечив нашим фахівцям достойну зарплату, як на аналогічних зарубіжних підприємствах. Тоді наш регіон справді відродиться”, – резюмував Андрій Іванчук.

Першим кроком для втілення багатообіцяючих перспектив повинно стати будівництво не лише міжнародних та магістралей державного значення, а й розгалуженої мережі сучасних автомобільних доріг між населеними пунктами. Бо де є дороги – там вирує життя.

За словами голови Комітету з питань транспорту Ярослава Дубневича, через області регіону здійснюється великий обсяг вантажних транспортних експортно-імпортних перевезень. І розбудова транспортної інфраструктури дозволить їх значно збільшити, а це додаткові надходження і до державного, і до місцевих бюджетів. Таке вирішення питання в українських Карпатах повністю відповідає стратегії ЄС по розвитку Карпатського Єврорегіону.

“Перспективи, звичайно, відкриваються неабиякі, але плануючи будівництво нових автомагістралей та трансєвропейських транспортних коридорів, – ми якнайшвидше повинні завершити капітальну реконструкцію ділянок, які сполучають дорогу державного значення Київ-Чоп з Львів-Самбір-Ужгород. Очікують завершення будівництва дороги до міжнародного пункту пропуску “Лужанка” та автомобільного моста в смт Буштино на трасі Мукачево. Більш того, ми повинні врахувати недопрацювання минулого року, коли з тих чи інших причин частина виділених коштів не була освоєна, і недопустити цього знову”, – наголосив Ярослав Дубневич.

Нагадаємо, що у 2017 році через зрив “Укрзалізницею” поставок будівельних та сипучих матеріалів і недостатню кількість рухомого складу, деякі дорого було невідремонтовано, хоч кошти на них були виділені. Цьогоріч залізничники повинні забезпечити колосальні поставки необхідних матеріалів для дорожників. Лише на Львівщині для ремонтних робіт потрібно перевезти 3 964 тис. тонн, а Франківщині – 400 тис. тонн щебню.

Тож керівництво “Укрзалізниці” повинно у найкоротші терміни вжити усіх організаційних заходів по вчасному забезпеченню безперебійної роботи аватодорожників.

В обговоренні проблемних питань авіаційного сполучення наголошувалось, що акцент потрібно робити на внутрішні авіаперевезення, а також тісніше співпрацювати з малими аеропортами сусідніх країн та лоукосами.

Ще однією важливою темою було будівництво нових прикордонних-митних пунктів пропуску та під`їздів до них. Замовниками будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) пунктів перетину кордону “Устилуг”, “Ягодин”, “Рава Руська”, “Краківець”, “Шегині”, “Ужгород”, “Лужанка”, “Красноїльськ” та “Дяківці” тепер повинні бути державні адміністрації областей на території яких вони знаходяться. Цю функцію планують забрати фіскальної служби. Адже нещодавно через неосвоєння коштів ЄС їх довелось повернути.

Як наголосив голова Львівської ОДА Олег Синютка, органи виконавчої влади на місцях, розуміють значущість цих проектів і з повною відповідальністю поставляться до забезпечення іх виконання. Адже сучасні міжнародні переходи, це те з чого починається Україна для зарубіжних партнерів та туристів.

Враховуючи позитивний досвід впровадження швидкісного потягу Інтерсіті+ за маршрутом “Київ – Львів – Перемишль”, який себе повністю виправдав, учасники виїзного засідання розглянули можливість запуску аналогічного швидкісного потяга за маршрутом “Ужгород – Київ”. На переконання учасників засідання, це ще один крок до розбудови інфраструри Карпатського регіону та його ділової і туристичної привабливості.

Підбиваючи підсумки виїзного розширеного засідання в Івано-Франківську Голова Комітету з питань транспорту ВРУ Ярослав Дубневич резюмував: “Карпатськийц регіон України – це своєрідний міст нашої держави в об’єднану Європу. Його розбудова має стати одним з пріоритетних у державній політиці. Це спільна думка народних депутатів, Уряду та тих, хто нам довірив представляти його інтереси – українського народу.”

Фото: прес-служба Ярослава Дубневича