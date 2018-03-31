На Львівщині зростає потреба в медикаментах для хворих на гепатит С

У Львівській області показники фактичної забезпеченості ліками зменшилися.

За аналітичними розрахунками, впродовж трьох років медикаментозна забезпеченість регіону зменшилася від понаднормової (148%) до мінімальної (3%). Зрозуміти, яку частину хворих насправді пролікували, аналітики не змогли, оскільки в департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА не надали інформації про кількість людей, які потребували противірусного лікування.

– Лікування від гепатиту С забезпечує держава. – розповів аналітик ІАА Олександр Ткаченко. – Щороку медики розраховують, скільки препаратів необхідно регіону – потребу. До регіонів медикаменти надходять у межах виділеної фінансової квоти. На Львівщині ці показники щороку відрізнялися один від одного.

Згідно з даними ДОЗ Львівської ОДА, в регіоні кожного року збільшується кількість хворих. Якщо в 2014 р. їх було 756, то в 2016 році показник збільшився вдвічі.

Подробиці дослідження – за посиланням.

Довідково: Дослідження здійснене в рамках ініціативи «Проведення аналізу та оцінки ефективності формування та забезпечення потреби в лікарських засобах для лікування ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та гепатиту С», яку здійснює ГО «Інститут аналітики та адвокації» за підтримки БО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ».