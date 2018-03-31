На Львівщині затримали німця-нелегала на велосипеді

У співпраці з польськими колегами прикордонники Мостиського загону затримали іноземця, який намагався потрапити в Україну поза пунктом пропуску

Учора в обід представники Прикордонної варти Республіки Польща поінформували прикордонників відділу «Смільниця» Мостиського загону про те, що не пропустили в Україну громадянина Німеччини, який їхав без закордонного паспорта. Також вони повідомили, що, попри відсутність усіх документів, які дозволяють перетинати кордон, німець планує пробратися в Україну за межами пункту пропуску «Смільниця».

Після вжитих додаткових заходів для охорони державного кордону співробітники Держприкордонслужби виявили чоловіка на околиці населеного пункту Старява на Львівщині. При собі 30-річний чоловік мав лише внутрішній паспорт громадянина Німеччини. Згодом з’ясувалося, що іноземець на велосипеді планував здійснити туристичну подорож до Одеси.

Велосипедиста-порушника затримали для з’ясування всіх обставин правопорушення.