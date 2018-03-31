На Львівщині телефонні шахраї представляються митниками

За наявною у органів фіскальної служби Львівщини інформацією продовжуються випадки заволодіння коштами громадян та підприємців шахраями, які видають себе за працівників фіскальної служби

Так, встановлено, що з телефону номер 050-826-90-67 платникам податків надходять дзвінки провокаційного і протиправного характеру нібито від керівника ГУ ДФС у Львівській області.

Такими діями зазначені особи не лише злочинним способом заволодівають коштами громадян, а й підривають довіру до держави та її виконавчих органів.

ГУ ДФС у Львівській області неодноразово інформували про намагання здійснити шахраями псевдоперевірок суб’єктів господарювання.

Такі «перевіряючі» зазвичай не мають жодних дозвільних документів і, як правило, навіть не намагаються письмово зафіксувати ймовірне порушення податкового законодавства.

У кожному разі, переконайтесь, що вам дійсно телефонує працівник фіскальної служби – попросіть його назватися та зателефонуйте на його робочий телефон.

У жодному разі не сплачуйте кошти на запропонований вам по телефону «бюджетний» рахунок.

Не сплачуйте коштів у бюджет поспіхом. З’ясуйте достовірність реквізитів рахунку на сайті ГУ ДФС у Львівській області або самостійно передзвоніть у відділ обліку платежів.

Ви можете допомогти виявити шахраїв фіксуючи такі злочинні дії та повідомляючи про такі факти правоохоронні органи та органи фіскальної служби.

Про неправомірні дії або бездіяльність, можливі корупційні правопорушення посадовими особами органів ДФС можна цілодобово повідомляти за телефоном 0800-501-007 (напрямок «4») або (044) 284-00-07 на гарячу телефонну лінію «Пульс», а також за телефоном 297-36-09.