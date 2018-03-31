Мінздоров’я висуває нові вимоги до студентів-медиків
МОЗ планує ввести Єдиний державний кваліфікаційний іспит – КРОК для магістрів медичних навчальних закладів. Перездати його можна буде лише один раз.
І лише після успішного результату студент зможе продовжити навчання в інтернатурі.
«Це дасть майбутнім медикам впевненість, що вони зуміли засвоїти навчальну програму, а їхнім майбутнім пацієнтам – ще одне підтвердження, що їхнє здоров’я в руках людей, які добре знають свою справу», – пояснила во міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.
За її словами КРОК складатиметься із чотирьох компонентів:
– Інтегрований тестовий іспит «КРОК»;
– Об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит, який перевіряє практичні навички випускника;
– Міжнародний іспит з основ медицини;
– Іспит з англійської мови професійного спрямування.
Крім КРОКу Мінздоров’я контролюватиме і власне процес підготовки студентів. Для цього в усіх медичних вишах вже цього року проведуть моніторингове оцінювання якості освіти
«Студенти складатимуть міжнародний іспит з основ медицини. Такий іспит також проводиться в країнах Європи, Північної Америки, Південної Америки, Азії, Африки. За його результатами ми виявимо можливі проблеми в підготовці та знатимемо, які навчальні програми університетам потрібно підсилити», – розповіла Уляна Супрун.
150 і вище
Про те, що медична освіта в Україні має проблеми каже і замміністра охорони здоров’я Олександр Лінчевський.
« В Украні є хороші і здібні лікарі. Але їх мало. Якщо поставити питання із міжнародного компоненту, то лише 3% здають його на відмінно», – каже Лінчевський.
І пояснює, що в медичній освіті немає магії, а є звична система – «книжка, викладач, студент і труп»:
«Лише так студенти можуть навчитися. Нема більше способів. Але от вони вчаться багато років, а на виході все одно така мізерна кількість сягають європейського рівня».
Важливо для студентів є багато читати. Але, за словами замміністра, часто навіть викладачі цього не роблять. Тоді як для того, щоб викладач краще вчив, він і сам має стати кращим.
«Саме тому ми впроваджуємо систему 150, – каже Олександр Лінчевський, – 150 балів за ЗНО і вище. У кого нижче, той не має права вступати в мед. Бо не потрібен нам у медицині школяр, який не хоче бути кращим. Ми не хочемо, щоб він нас лікував. Нам не потрібні його знання із біології, ми хочемо, щоб він старався і хотів бути кращим».
Однак він також наголосив, що університетам таке нововведення не подобається. Бо вони втратять третину студентів, а це – їхні гроші.