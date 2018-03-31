Мінздоров’я висуває нові вимоги до студентів-медиків

Скоро в Україні студентам-медикам для того, щоб отримати диплом, доведеться добре постаратися

МОЗ планує ввести Єдиний державний кваліфікаційний іспит – КРОК для магістрів медичних навчальних закладів. Перездати його можна буде лише один раз.

І лише після успішного результату студент зможе продовжити навчання в інтернатурі.

«Це дасть майбутнім медикам впевненість, що вони зуміли засвоїти навчальну програму, а їхнім майбутнім пацієнтам – ще одне підтвердження, що їхнє здоров’я в руках людей, які добре знають свою справу», – пояснила во міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

За її словами КРОК складатиметься із чотирьох компонентів:

– Інтегрований тестовий іспит «КРОК»;

– Об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит, який перевіряє практичні навички випускника;

– Міжнародний іспит з основ медицини;

– Іспит з англійської мови професійного спрямування.

Крім КРОКу Мінздоров’я контролюватиме і власне процес підготовки студентів. Для цього в усіх медичних вишах вже цього року проведуть моніторингове оцінювання якості освіти

«Студенти складатимуть міжнародний іспит з основ медицини. Такий іспит також проводиться в країнах Європи, Північної Америки, Південної Америки, Азії, Африки. За його результатами ми виявимо можливі проблеми в підготовці та знатимемо, які навчальні програми університетам потрібно підсилити», – розповіла Уляна Супрун.

150 і вище

Про те, що медична освіта в Україні має проблеми каже і замміністра охорони здоров’я Олександр Лінчевський.

« В Украні є хороші і здібні лікарі. Але їх мало. Якщо поставити питання із міжнародного компоненту, то лише 3% здають його на відмінно», – каже Лінчевський.

І пояснює, що в медичній освіті немає магії, а є звична система – «книжка, викладач, студент і труп»:

«Лише так студенти можуть навчитися. Нема більше способів. Але от вони вчаться багато років, а на виході все одно така мізерна кількість сягають європейського рівня».

Важливо для студентів є багато читати. Але, за словами замміністра, часто навіть викладачі цього не роблять. Тоді як для того, щоб викладач краще вчив, він і сам має стати кращим.

«Саме тому ми впроваджуємо систему 150, – каже Олександр Лінчевський, – 150 балів за ЗНО і вище. У кого нижче, той не має права вступати в мед. Бо не потрібен нам у медицині школяр, який не хоче бути кращим. Ми не хочемо, щоб він нас лікував. Нам не потрібні його знання із біології, ми хочемо, щоб він старався і хотів бути кращим».

Однак він також наголосив, що університетам таке нововведення не подобається. Бо вони втратять третину студентів, а це – їхні гроші.