Львів відзначить Світовий день ділової гостинності

Львів долучиться до святкування вперше. Цього дня ЛКП «Львівське конференц-бюро» спільно з творчим партнером «Pro Lviv With Love» запрошують представників сфери та всіх зацікавлених на атмосферний вечір у стилі українського ретро – «Бізнес починається із зустрічі».

«Торік у Львові відбулося близько 400 конференцій. І дуже приємно, що наше місто дедалі частіше обирають для своїх заходів. Однак, ми помітили, що багато представників сфери ділової гостинності досі незнайомі між собою. Тож вирішили це виправити, адже саме контакти відіграють ключову роль у бізнесі», – розповідає директорка ЛКП «Львівське конференц-бюро» Ліна Остапчук.

Відзначенням цього світового дня організатори заходу прагнуть підкреслити особливу цінність конференц-індустрії для міста і світу, її реальний вплив на економіку та долученість Львова до глобальної індустрії.

Головна подія вечора – лекція на тему: «Як нанести Львів на європейську карту ділової гостинності», за участі топових спікерів: президента Української Спілки Психотерапевтів Олександра Фільца, проректора з програмного розвитку Українського католицького університету Олега Турія, а також виконавчого директора Польської асоціації судинних хірургів Катажини Цьох.

Окрім того, у присутніх буде багато можливостей для знайомств і спілкування – під хорошу вінілову музику і кавери на українські шлягери у живому виконанні. Дрес-код – одяг у стилі 30-40-х років минулого століття в Україні.

Захід відбудеться в Будинку вчених (вул. Листопадового Чину, 6). Деталі – на сторінці зустрічі у Facebook. Зареєструватись можна за посиланням. Кількість місць обмежена.

Довідка. Світовий день ділової гостинності (Global Meetings Industry Day) – ініціатива, започаткована у 2016 році у США. Подія щорічно об’єднує представників сфер ділової гостинності та організації подій на 6 континентах, аби підкреслити реальний вплив ділових зустрічей, конференцій, конгресів, виставок тощо на економіку світу.

Детальніше – на офіційному веб-сайті ініціативи.