FM Галичина та Львівська газета провели майстер-клас з  виготовлення еко-писанки

Сьогодні радіо FM Галичина спільно з Львівською газетою до Великодня провели майстер-клас з виготовлення еко-писанки. Декорували великодні писанки натуральними матеріалами: гречкою, горохом, рисом, пшеницею тощо. А допомагали дітям ведучі радіостанції. Смачними десертами пригощав малечу відпочинковий комплекс Park. Art of Rest, де й відбулося дитяче свято.

«Писати писанку перед Великоднем – давня українська традиція. Наше радіо охоче підтримує традиції та ділиться ними з нашими найменшими слухачами. Цього року ми вирішили покреативити, та замість традиційної писанки зробити еко-писанку», – розповіла бренд-менеджр радіо FM Галичина Наталія Лаба.

В фіналі свята діти символічно прикрасили деревця з іменними писанками на території Parkу. Тим самим закликали тепло та світле свято воскресіння Господнього.