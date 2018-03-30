Виконком затвердив виплату 100 тис. грн. для 124 бійців АТО (списки осіб)

У межах «Програми про захист інтересів учасників антитерористичної операції», зараз 124 учасників АТО отримають одноразову матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань у розмірі 100 тис. грн.

Як інформує Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій, сьогодні виконавчий комітет ухвалив рішення про виділення з міського бюджету на ці потреби 12 млн. 400 тис. грн. Загалом у 2018 році, відповідно до Програми про захист інтересів учасників антитерористичної операції, 1 000 бійців АТО зі Львова отримають таку допомогу.

Зараз допомогу отримають:

1 Бардиш Сергій Станіславович

2 Демчук Михайло Андрійович

3 Довгайчук Андрій Володимирович

4 Євтушик Дмитро Юрійович

5 Ковальчук Вікторія Юріївна

6 Ліньяма Лувінда Букстонович

7 Ляхович Андрій Ілліч

8 Мадич Сергій Володимирович

9 Сопйолкін Володимир Анатолійович

10 Айп Василь Ярославович

11 Балабас Олександр Анатолійович

12 Болозовський Роман Богданович

13 Дзюба Андрій-Василь Ігорович

14 Кугно Євгеній Олександрович

15 Лебідь Роман Сергійович

16 Мазур Віктор Анатолійович

17 Максимек Михайло Андрійович

18 Мороз Михайло Юрійович

19 Сидоренко Максим Ігорович

20 Хом`як Іван Володимирович

21 Цимбалюк Микола Анатолійович

22 Шеметюк Роман Степанович

23 Боднар Ігор Михайлович

24 Гіжецький Андрій Володимирович

25 Гломб Василь Васильович

26 Долинський Андрій Іванович

27 Зільберман Ігор Степанович

28 Золотарчук Володимир Романович

29 Кунгурцев Микола Валерійович

30 Кусько Сергій Дмитрович

31 Македонський Олександр Петрович

32 Монахов Юрій Сергійович

33 Родзоняк Андрій Ілярович

34 Романський Андріан Васильович

35 Самсін Олег Володимирович

36 Тхор Ігор Михайлович

37 Ухач Ростислав Іванович

38 Фарштей Андрій Олексійович

39 Яєчник Петро Васильович

40 Яровий Едуард Петрович

41 Андрейко Назар Миколайович

42 Бабушкін Василь Миколайович

43 Бучко Тарас Романович

44 Владичка Тарас Романович

45 Гатала Іван Михайлович

46 Грех Ігор Володимирович

47 Гураль Володимир Степанович

48 Дмитрів Тарас Григорович

49 Ігнатов Роман Борисович

50 Канайкін Костянтин Євгенович

51 Квасниця Степан Зеновійович

52 Кириченко Олександр Олександрович

53 Колещук Володимир Романович

54 Мартиненко Олександр Миколайович

55 Мількін Валерій Володимирович

56 Нижник Ігор Романович

57 Петренко Віталій Олександрович

58 Савонюк Ніна Петрівна

59 Танчин Василь Павлович

60 Філоненко Валерій Валерійович

61 Чарка Василь Йосифович

62 Юрченко Руслан Вікторович

63 Яремчук Василь Михайлович

64 Яцимірський Юрій Михайлович

65 Бабій Олег Іванович

66 Бондаренко Ігор Петрович

67 Верстівський Антон Антонович

68 Гель Дмитрій Володимирович

69 Гладій Дмитро Ярославович

70 Гливка Богдан Омелянович

71 Горшков Юрій Сергійович

72 Димид Артемій Юліян Михайлович

73 Довгань Богдан Іванович

74 Заставський Ігор Юрійович

75 Іванюра Андрій Іванович

76 Ільчук Сергій Дмитрович

77 Капуш Олег Олегович

78 Кімпінський Назар Павлович

79 Ковалко Роман Ігорович

80 Копішинський Валерій Григорович

81 Лєкар Анатолій Семенович

82 Лукін Володимир Євгенович

83 Марченко Олександр Валерійович

84 Нагачевський В’ячеслав Йосипович

85 Оруджев Руслан Азізович

86 Полінс Андрій Ярославович

87 Попчук Всеволод Валерійович

88 Рак Мар`ян Миколайович

89 Специляк Іван Романович

90 Сувалик Андрій Олександрович

91 Теглівець Михайло Михайлович

92 Ханін Микола Борисович

93 Цап’як Василь Васильович

94 Шевчук Богдан Ігорович

95 Андрушко Володимир Зіновійович

96 Баран Сергій Маріянович

97 Барінов Антон Юрійович

98 Бедрило Володимир Юрійович

99 Власов Денис Олегович

100 Войкін Дмитро Борисович

101 Вус Андрій Володимирович

102 Гренюх Михайло Стефанович

103 Думич Василь Михайлович

104 Коваль Юрій Євгенович

105 Кос Олег Богданович

106 Косакевич Роман Володимирович

107 Лаврик Володимир Стефанович

108 Лазаряк Ігор Ярославович

109 Москаль Богдан Миколайович

110 Орлов Юрій Сергійович

111 Паюк Володимир Антонович

112 Попов Сергій Анатолійович

113 Проць Володимир Миколайович

114 Сапйолкін Олександр Анатолійович

115 Соловйов Володимир Володимирович

116 Сорокін Андрій Юрійович

117 Ставарський Андрій Юрійович

118 Стрихар Роман Петрович

119 Татаринов Сергій Григорович

120 Харчук Олександр Олександрович

121 Холод Марко-Василь Орестович

122 Чайка Тарас Іванович

123 Щербаков Крістіан Меселе

124 Яценко Василь Анатолійович