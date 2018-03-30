Укрзалізниця призначила до Великодня 23 додаткові поїзди

На 30 березня Укрзалізниця призначила на великодні свята вже 23 додаткові поїзди

Про це повідомляє сайт Укрзалізниці. Упродовж цього тижня найбільше поїздів призначено в західному напрямку – до Львова, Івано-Франківська, Чернівців.

Поїзд № 235 Ужгород – Харків курсуватиме до Ужгорода 6, 9 квітня, відправлення о 10:27 та прибуття о 11:50. Відправлення з Ужгорода 4, 7 та 10 квітня о 18:00 та прибуття до Харкова наступного дня о 19:30.

Поїзд № 191/192 Київ – Львів курсуватиме 6, 7 та 9 квітня з відправленням з Києва о 08:03 та прибуттям до Львова о 17:55. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 11:58 та прибуватиме до Києва о 21:46.

Поїзд № 243/244 Київ – Львів здійснить рейси 7 та 10 квітня. Відправлення з Києва о 05:27 та прибуття до Львова о 14:20. У зворотному напрямку відправлення о 09:40 та прибуття о 19:05.

Поїзд № 755/756 Київ – Львів 6 та 9 квітня відправиться з Києва о 23:31 та прибуде до Львова о 05:43. У зворотному напрямку відправлення о 23:00 та прибуття о 05:18.

Поїзд № 197/198 Київ – Ковель вирушить у рейси 7 та 9 квітня. Відправлення з Києва о 07:28 та прибуття до Ковеля о 16:53. Зворотно з Ковеля поїзд вирушить о 11:03 та прибуде до Києва о 19:53.

Поїзд № 207 Київ – Ужгород здійснить рейси до Ужгорода 6 та 8 квітня, у зворотному напрямку – 7 та 9 квітня. Поїзд вирушатиме з Києва о 15:28 та прибуватиме до Ужгорода о 10:08. З Ужгорода поїзд вирушатиме о 18:17 та прибуватиме до Києва о 10:37.

Поїзд № 249/250 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці 6 квітня о 15:21 вирушить з Києва та прибуде о 08:15. У зворотному напрямку вирушить 9 квітня о 18:10 та прибуде до Києва о 10:28.

Поїзд № 177 Київ – Хмельницький курсуватиме 7 та 9 квітня. Відправлення з Києва о 06:06 та прибуття до Хмельницького о 13:02. У зворотному напрямку відправлення з Хмельницького о 14:04 та прибуття до Києва о 20:43.

Поїзд № 223/224 Київ – Одеса курсуватиме 7 та 9 квітня. Відправлення з Києва о 07:38 та прибуття до Одеси 17:41. У зворотному напрямку відправлення з Одеси о 11:07 та прибуття о 20:37.

Поїзд № 201/202 Дніпро – Київ курсуватиме до Києва 5 квітня та зворотно 10 квітня. Відправлення з Дніпра о 20:42 та прибуття до Києва о 04:54. У зворотному напрямку відправлення о 21:42 та прибуття о 06:20.

Поїзд № 780/779 Вінниця – Суми курсуватиме 6, 7 та 9 квітня. Відправлення з Вінниці о 13:43 та прибуття до Сум о 21:33. У зворотному напрямку – відправлення о 05:30 та прибуття до Вінниці о 13:08.

Поїзд № 228 Одеса – Львів відправиться з Одеси 7 квітня о 23:29 та прибуде до Львова о 20:40. У зворотному напрямку поїзд вирушить 8 квітня о 20:40 та прибуде до Одеси о 09:12.

Поїзд № 272/271 Одеса – Харків 5 та 9 квітня о 16:01 вирушить з Одеси та прибуде до Харкова о 08:02. У зворотному напрямку поїзд вирушить 6 та 10 квітня о 16:13 та прибуде до Одеси о 09:03.

Поїзд № 210/209 Чернівці – Дніпро 7 квітня о 12:25 вирушить та прибуде у Дніпро о 12:34 наступної доби. 8 квітня поїзд відправиться з Дніпра о 17:31 та прибуде у Чернівці о 16:07.

Поїзд № 232 Запоріжжя – Львів вирушить 6 квітня о 15:01 та прибуде до Львова о 10:22.

Поїзд № 276/275 Львів – Дніпро здійснить рейси 4, 6, 7,8 та 9 квітня до Дніпра та 5, 7, 8 квітня – до Львова. Відправлення з Львова о 13:00 та прибуття до Дніпра о 08:15, у зворотному напрямку – відправлення о 16:30 та прибуття до Львова о 10:55.

Поїзд № 233 Кривий Ріг – Івано-Франківськ відправиться 8 квітня о 16:58 та прибуде до Івано-Франківська о 12:55. У зворотному напрямку відправлення 9 квітня о 14:58 та прибуття о 11:18.

Поїзд № 168 Львів – Одеса курсуватиме 7 та 9 квітня. Відправлення зі Львова о 09:15 та прибуття до Одеси о 20:28. З Одеси поїзд вирушатиме о 10:03 та прибуватиме до Львова о 21:05.

Також призначено поїзди на додаткові рейси:

Поїзд № 63 Дніпро – Одеса здійснить додаткові рейси 6, 8, 10 квітня, зворотно 7 та 9 квітня. Відправлення з Дніпра о 19:37 та прибуття до Одеси о 06:38. Відправлення з Одеси о 21:54 та прибуття до Дніпра о 08:50.

Поїзд № 92 Костянтинівка – Одеса здійснить додаткові рейси 5, 7, 9 квітня та зворотно 4, 6, 8, 10 квітня. Відправлення з Костянтинівки о 15:30 та прибуття до Одеси о 08:04, з Одеси поїзд вирушить о 13:28 та прибуде до Костянтинівки о 05:40.

Поїзд № 95 Черкаси – Львів здійснить додатковий рейс 8 квітня та зворотно 9 квітня. Відправлення з Черкас о 19:23 та прибуття до Львова о 10:45. Відправлення зі Львова о 12:50 та прибуття до Черкас о 4:16.

Поїзд № 787/788 Харків – Костянтинівка 9 квітня вирушить з Харкова о 19:03 та прибуде до Костянтинівки о 23:30. У зворотному напрямку поїзд вирушить 10 квітня о 05:00 та прибуде до Харкова о 09:50.

Поїзд № 736 Київ – Запоріжжя 7 квітня здійснить рейси. Відправлення з Києва о 14:47 та прибуття до Запоріжжя о 21:58. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 22:58 та прибуде до Запоріжжя о 06:10 наступної доби.

Квитки на ці додаткові поїзди можна придбати онлайн або в залізничних касах.