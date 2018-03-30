У Львові у двох локаціях змінять схему руху

Як розповів «Львівській газеті» головний спеціаліст міського управління транспорту Костянтин Баранюк, дещо по-іншому їздитимуть автомобілі в районі площі Старий Ринок.

«До нас звернувся депутат Сергій Івах із пропозицію змінити організацію руху. Автомобілі перед трамвайною зупинкою заїжджатимуть в района площі Старий Ринок, а вже навпроти вулиці Ужгородської та церкви святого Миколая, автомобілі виїжджатимуть на вулицю Богдана Хмельницького», – пояснив Констянтин Баранюк.

Щодо вулиці Шептицьких, то тут тепер буде односторонні рух. За словами чиновників таке прохання скерував «Львівелектротранс»:

«Через запарковані транспортні засоби тут є утруднений роз’їзд тролейбусів. І тому була пропозиція, щоб 12 і 7 тролейбус їхали по митрополита Андрея, потім через Ангеловича виїжджали на площу Кропивницького».

У зворотньому напрямку рух тролейбусів не зміниться.

Нові правила увійдуть в дію тоді, коли райдержадміністрації встановлять відповідні знаки.