У Львові у двох локаціях змінять схему руху
Як розповів «Львівській газеті» головний спеціаліст міського управління транспорту Костянтин Баранюк, дещо по-іншому їздитимуть автомобілі в районі площі Старий Ринок.
«До нас звернувся депутат Сергій Івах із пропозицію змінити організацію руху. Автомобілі перед трамвайною зупинкою заїжджатимуть в района площі Старий Ринок, а вже навпроти вулиці Ужгородської та церкви святого Миколая, автомобілі виїжджатимуть на вулицю Богдана Хмельницького», – пояснив Констянтин Баранюк.
Щодо вулиці Шептицьких, то тут тепер буде односторонні рух. За словами чиновників таке прохання скерував «Львівелектротранс»:
«Через запарковані транспортні засоби тут є утруднений роз’їзд тролейбусів. І тому була пропозиція, щоб 12 і 7 тролейбус їхали по митрополита Андрея, потім через Ангеловича виїжджали на площу Кропивницького».
У зворотньому напрямку рух тролейбусів не зміниться.
Нові правила увійдуть в дію тоді, коли райдержадміністрації встановлять відповідні знаки.