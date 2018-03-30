У День сміху у Львові хлопці змагатимуться проти дівчат

Дізнайтеся, хто вміє краще жартувати, в епічному Стендап-батлі

Тільки 1 квітня – безжальне протистояння, в порівнянні з якими звичайні домашні скандали здаватимуться вам квіточками.

Не пропустіть – приходьте підтримати своїх!

Гості:

Євчук Вова (Рівне, Україна)

Учасник ТВ Шоу «Розсміши коміка». Автор команди «2 капітана» – чемпіони 1 сезону Ліги Сміху. У Standup Battle бере участь вдруге.

Юля Ахмерова (м.Харків, Україна)

Учасник ТВ Шоу «Розсміши коміка». В батлі бере участь уперше.

Настя Дєрская (Київ, Україна)

Переможниця ТВ Шоу «Розсміши коміка». Резидент Київського Standup клубу. За спиною не один сольний Standup. Це буде її третій Standup Battle.

Лєра Мандзюк (Тячів, Україна)

Переможниця ТВ Шоу «Розсміши коміка». Закарпатський Standup комік. Участь в чотирьох батлах – жодної поразки.

Діма Наришкін (Мінськ, Білорусь)

Керівник Мінського Standup клубу. Автор ідей Standup батлів.

Олександр Дмитрович (Львів, Україна)

Львівський чувак

Учасник шоу «Комік на мільйон» «Ліга сміху»

1 квітня, 19.00, Malevich concert arena night club (пр.Чорновола,2). День сміху: Хлопці проти дівчат!

Квитки на Gastroli.ua.