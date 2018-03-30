Тарас Гнида написав заяву на звільнення з посади голови Залізничної райадміністрації

Чиновник написав заяву на звільнення з посади голови Залізничної районної адміністрації за власним бажанням

Тарас Гнида працював головою Залізничної районної адміністрації з грудня 2017 року. До того часу два роки був керівником Франківської районної адміністрації Львова.

Нагадаємо, 16 березня голову Залізничної РА затримано з підозрою в отриманні неправомірної винагороди. На час проведення слідства міський голова Львова підписав розпорядження про відсторонення Тараса Гниди від виконання посадових обов’язків.

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