Росія висилає 13 українських дипломатів

30 березня МЗС Російської Федерації повідомило, що 13 українських дипломатів мають залишити цю країну. Про це йдеться в заяві МЗС України.

«Це очікуваний крок з боку Кремля, який вже тривалий час відверто демонструє світу порушення норм міжнародного права, вважає можливим вести агресивні неоголошені війни, втручатися у внутрішні справи суверенних країн, порушувати права і свободи громадян, в тому числі їх невід’ємне право на життя», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що нещодавно Україна вислала 13 російських дипломатів. Таким чином Україна висловила солідарність з багатьма країнами світу після висилки дипломатів з Англії після отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.

«Це був жест солідарності з партнерами, відповідь на обґрунтовані підозри щодо відповідальності Росії за вчинення грубого порушення міжнародного права і режиму нерозповсюдження – застосування зброї масового ураження проти цивільного населення у мирний час. Слід особливо підкреслити, що це перший зухвалий випадок застосування хімічної зброї в Європі з часів Другої світової війни.

Трагедія Солсбері є продовженням агресивної політики Москви, спрямованої на порушення суверенітету іноземних держав та підриву міжнародного правопорядку.

Дії РФ свідчать, що її керівництво продовжує жити у помилковому світі ілюзій та вперто тримає лінію на самоізоляцію від цивілізованого світу.

Ми переконані у дієвості міжнародної солідарності у відповідь на постійні провокації та порушення РФ на міжнародній арені та закликаємо наших іноземних партнерів продовжувати скоординований тиск у вигляді практичних кроків, які обмежуватимуть можливості Кремля для продовження агресивних дій», – йдеться в заяві.

За словами МЗС, Україна вживає і буде й надалі вживати усіх заходів з метою протидії та запобігання системному та постійному втручанню, підривним діям РФ у справи України, у т.ч. шляхом оголошення персонами нон-грата осіб, підозрюваних у причетності до таких неправомірних дій.