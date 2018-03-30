Орнітологам Львівщини вручили подяки з нагоди Міжнародного дня птахів

Міжнародний день птахів, який проходить в рамках програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера», відзначають 1 квітня

Цей день – добра нагода привернути увагу суспільства до вивчення і збереження птахів, поширення наукових знань про них.

Міжнародний день птахів має давню історію, оскільки відзначається з 1906 року, після підписання та набуття чинності «Міжнародної конвенції з охорони птахів, корисних в сільському господарстві».

«Міжнародна конвенція з охорони птахів, корисних в сільському господарстві» була підписана 19 березня 1902 року. Її підписали уряди Німеччини, Австро-Угорщини, Бельгії, Іспанії, Франції, Греції, Люксембургу, Монако, Португалії, Швеції та Швейцарії. Конвенція набула чинності 12 грудня 1905 року і стала першою міжнародною конвенцією в області захисту навколишнього середовища.

18 жовтня 1950 року в Парижі було підписано «Міжнародну конвенцію про охорону птахів». На відміну від попереднього документа, конвенція розглядала вже всі види птахів, а не тільки корисні для сільського господарства.

Цей день став хорошим приводом привітати всіх орнітологів, птахознавців та птахолюбів, усіх хто знає особливості птахів і їх потреби та ділиться цими знаннями і безпосередньо турбується.

Як інформує Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації, за сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Всесвітнього дня птахів подяками голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки нагороджено Бокотея Андрія Андрійовича (Андрій Бокотей) – завідувача відділу ландшафтного та біотичного різноманіття Державного природознавчого музею НАН України, Струса Юрія Михайловича (Yuriy Strus) – провідного інженера у Державному природознавчому музеї НАН України, Різун Ельвіру Миколаївну (Elvira Rizun) – доцентку кафедри лісівництва НЛТУ України, Кийка Андрія Олександровича (Andrij Kijko) – директора Львівського обласного дитячого еколого-натуралістичного центру, Шидловського Ігоря Віталійовича (Ігор Шидловський) – директора Зоологічного музею імені Бенедикта Дибовського Львівського національного університету імені Івана Франка, Дзюбенко Наталію В’ячеславівну (Natalie Dzyubenko) – завідувачку відділу Прикладної музеології Державного природознавчого музею Національної академії наук України, Лисачука Тараса Івановича – інженера І категорії з авіаційної орнітології у міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького, Затушевського Андрія Тимофійовича (Andriy Zatushevsky) – зберігача фондів Зоологічного музею, асистента кафедри Зоології Львівського національного університету імені Івана Франка, Юр’єву Наталію Анатоліївну – інженерку з авіаційної орнітології І категорії у ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького».