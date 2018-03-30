На Львівщині затримали наркодилера (фото)

Працівники Управління протидії наркозлочинності поліції Львівщини спільно із слідчим відділом Сокальського відділення поліції та за процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури затримали наркозбувача, який організував збут психотропної речовини «амфетамін» та наркотичного засобу «канабісу» на території Сокальського району, а також схиляв неповнолітніх до вживання наркозасобів та надавав приміщення для їх вживання.Про це інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Під час затримання та санкціонованого обшуку в злочинця правоохоронці виявили і вилучили поліетиленовий пакет і згорток із вмістом порошкоподібної речовини, зовні схожої на психотропну речовину «амфетамін», медичний шприц із вмістом розчиненої психотропної речовини, схожої на «амфетамін», паперові згортки із вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору, ззовні схожої на наркотичний засіб «канабіс», пристрій для викурювання вказаного наркотичного засобу, пакети для фасування, електронні ваги, мобільний телефон, банківську картку, грошові кошти, отримані від збуту наркозасобів, а також три патрони різного калібру. Все вилучене скеровано на експертне дослідження.

Зловмисника затримали в порядку ст.208 КПК України, йому оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.

вирішують питання щодо обрання наркозбувачу міри запобіжного заходу – тримання під вартою.