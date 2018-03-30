На Личаківській знайшли авіабомбу часів Другої світової (доповнено)

На перехресті вулиць Личаківська – Долішня під час ремонтних робіт сьогодні знайшли артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Про це повідомила Гаряча лінія міста Львова з посиланням на Головне управління ДСНС у Львівській області.

На місце події виїхали рятувальники.

Згодом в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР повідомили, що о 14.58 у Львові під час проведення дорожніх ремонтних робіт ТзОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ», поблизу перетину вул. Личаківська – Долішня (Личаківський район) було виявлено предмет, ззовні подібний на авіаційну бомбу часів Другої світової війни.

Зазначимо, вчора у Львові й області рятувальники виявили кілька таких небезпечних знахідок. Зокрема, як повідомило Головне управління ДСНС України у Львівській області, в селі Родатичі Городоцького району під час обходу в лісі виявили предмет, схожий на артилерійський снаряд часів ІІ Світової війни.

Цього ж дня виявили схожий снаряд у Бібрці під час прибирання території багатоквартирного житлового будинку, на відстані півметра від будівлі.

Окрім того, учора ввечері під час проведення ремонтних робіт теплотраси виявили артилерійський снаряд часів Другої світової в підвалі дев’ятиповерхового житлового будинку у Львові на вул. Наукова, 13.

Про факти виявлення боєприпасів повідомлено правоохоронні органи, подано заявки до 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України на їх вилучення та знищення.

Від початку року на території області виявлено 227 вибухонебезпечних предметів в 29 місцях.

Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає громадян бути вкрай обережними у разі виявлення таких предметів. Знайшовши боєприпас, у жодному разі не торкайтеся його та не підпускайте до нього людей. Про знахідку терміново повідомте безпосередньо Службу порятунку «101» або місцеві органи влади.