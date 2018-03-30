Мешканцям Малехова, Збиранки, Великих і Малих Грибовичів таки подаватимуть воду

З 1 квітня 2018 року водопостачання до сіл Малехів, Збиранка, Великі і Малі Грибовичі здійснюватимуть на попередніх умовах. Відповідне рішення щодо діяльності ЛМКП «Львівводоканал» на території цих сіл ухвалив сьогодні виконавчий комітет Львівської міськради.

«Враховуючи обговорення, яке відбувалося на початку засідання виконавчого комітету, пропонуємо проект рішення, з технічними правками, щодо продовження водопостачання, на попередніх умовах, на території сіл Малехів, Збиранка, Великі і Малі Грибовичі. Також пропонуємо доручити ЛМКП «Львівводоканал», із залученням необхідних спеціалістів, з’ясувати причини надмірно великих обсягів споживання води на одного абонента на території цих сіл, а також вжити заходів для забезпечення обліку абонентів. На сьогодні нам не відомо, скільки абонентів є на території цих адміністративно-територіальних одиниць», – зазначила Гелена Пайонкевич, директор юридичного департаменту ЛМР.

За її словами, в лютому виконавчий комітет виключив Великі і Малі Грибовичі, Збиранка і Малехів із переліку сіл депресійної лійки. Це означало, що з 1 квітня водопостачання у цих селах мало б відбуватися на загальних умовах.

«Проте, аналізуючи і намагаючись виконати це рішення, ЛМКП «Львівводоканал» виявив велике перевищення обсягів споживання води в селах. Якщо в середньому у Львові це 3 кубометри на одного абонента, то там – поза 20 кубометрів. Також очевидною перешкодою для впровадження цього рішення є те, що ми на сьогодні не маємо повного обліку всіх абонентів. Тому відтерміновуємо введення в дію цього рішення і будемо врегульовувати всі питання та визначати, як ЛМКП «Львівводоканал» далі працюватиме на території цих сіл. Тож із 1 квітня цього року водопостачання до сіл Малехів, Збиранка, Великі і Малі Грибовичі не буде припинено. Мешканці цих сіл отримуватимуть воду на тих умовах, які діяли досі, до моменту врегулювання всіх питань обліку і постачання води», – додала Гелена Пайонкевич.

Нагадаємо, вчора прес-служба ЛМР повідомила, що, відповідно до законодавчих норм, через відмову укладати договори на водопостачання ЛМКП «Львівводоканал» з 1 квітня змушене припинити водопостачання до сіл Малехів, Збиранка, Великі і Малі Грибовичі.