Львівські митники затримали дві автівки з підробленими документами (фото)

29 березня в пункт пропуску «Краковець-Корчова» смугою руху «зелений коридор» заїхали транспортні засоби «Opel Vectra» та «Vokswagen Passat» під керуванням громадян України. До митного оформлення як підставу для переміщення через митний кордон України автомобілів вони надали доручення, що дають право на тимчасове користування автомобілями.

Під час здійснення митних формальностей виникла підозра щодо підробки доручення на користування автомобілями, тож було прийнято рішення здійснити перевірку автентичності документів, поданих громадянами.

На письмові запити Львівської митниці ДФС до польської сторони отримано відповіді, згідно з яких ці доручення канцелярії нотаріальних контор не видавали, нотаріуси не підписували, тобто воно є підробленими.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених статтею частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил, автомобілі 1999 та 1998 років випуску вилучено.