Львівські археологи запрошують на лекцію про культурну спадщину

Спільнота Архітектура Львова запрошує на свою 34 подію – лекцію «Культурна спадщина – що це?» Її завтра, 31 березня, прочитає голова ради Львівської обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, президент Благодійного фонду «Збереження історико-архітектурної спадщини міста Львова» Андрій Салюк.

«Після лекції пропонується дискусія учасникам події, виставка давніх та сучасних джерел на тему події з бібліотеки ЛОО Українське товариство охорони пам’яток історії та культури. А також буде представлена Великодня листівка. Чай, кава, принесення смаколиків вітається!» – зазначають організатори на сторінці події у соцмережі facebook.

Початок лекції – о 12.00 за адресою: вул. Коперника, 40-а.