Львів’янам показали нові автівки «Укрпошти», які обслуговуватимуть місто й околиці

Сьогодні, 30 березня, на площі Ринок Львівська регіональна філія ПАТ «Укрпошта» провела відкриту презентацію «Зміни в Укрпошті»

Під час презентації Укрпошта розгорнула на центральній площі міста виставку нового автотранспорту. Львів’янам показали нові брендовані автомобілі Укрпошти, які вже курсують вулицями міста, доставляючи пошту та здійснюючи кур’єрську доставку.

В.о. генерального директора Укрпошти Ігор Смілянський розповів, що компанія запускає у Львові оновлену кур’єрську доставку, для чого, зокрема, закупили 50 нових автівок. Окрім цього, буде програма оновлення інфраструктури відділень.

«Львів – це один із центрів, від якого залежить діяльність Укрпошти, оскільки сюди приходить пошта з Європи і навпаки. Ми дуже розраховуємо, що збільшимо експортні й імпортні потоки. Також плануємо збудувати перший автоматизований сортувальний комплекс саме на Львівщині, тому що Львів – це центр сполучення України і Європи», – зазначив він.

Окрім авто, компанія презентувала для широкого загалу нові послуги, серед яких – SmartBox, унікальна на українському ринку доставки.

Ігор Смілянський розповів, що проект масштабної комп’ютеризації відділень зв’язку Укрпошти передбачає комп’ютеризацію усіх відділень поштового зв’язку в населених пунктах з кількістю мешканців понад 2 тисячі. Протягом квітня-травня Укрпошта планує під’єднати до мережі понад 500 відділень. На Львівщині у рамках проекту планують комп’ютеризувати майже 200 ВПЗ.