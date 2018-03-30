Католицькі великодні богослужіння транслюватиме наживо UА: ПЕРШИЙ

Цього року католицький Великдень припадає на 1 квітня, але відзначення головного християнського свята починається за кілька днів

Сьогодні, у Велику п’ятницю, в Римі відбувається вечірня церемонія Хресної дороги (Via Crucis) до Колізею. За традицією її очолить Папа Римський. Хресну дорогу за участю Святішого Отця Франциска в Колізеї наживо покаже телеканал UА: ПЕРШИЙ у п’ятницю, 30 березня, о 22:15.

Трансляцію можна буде також подивитися на YouTube-каналі.

Ходу, присвячену спогадам про смерть Ісуса Христа, щорічно проводять у п’ятницю Страсного передвеликоднього тижня. З цієї нагоди в Колізеї збираються багато тисяч вірян і паломників, які приїжджають з усього світу. Скорботній церемонії Хресної дороги традиційно передує літургія Слова і обряд поклоніння Хресту у ватиканському Соборі святого Петра.

Саме ж Великоднє свято починають відзначати недільного ранку після благословення Папи Римського. Пряму трансляцію Великодньої Служби Божої і Апостольського благословення для Риму й цілого світу Святішого Отця Франциска (Urbi et Orbi) у неділю, 1 квітня, об 11:00 розпочне UA: ПЕРШИЙ. Показ Служби й Апостольського благословення для Риму й усього світу відбуватиметься із площі Святого Петра у Римі.

Долучитися до служби можна буде також, увімкнувши трансляцію на YouTube-каналі UА: ПЕРШИЙ.