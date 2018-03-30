Двоє братів-підлітків обікрали крамницю на півмільйона гривень

Брати віком 16 та 17 років викрали товари в магазині в Хирові

У Старосамбірське відділення поліції 29 березня звернулася 37-річна жителька району. Жінка повідомила, що вночі невідома особа, пошкодивши замки на вхідних дверях, проникла в магазин, розташований у місті Хирів. З крамниці було викрадено чоловічі та жіночі годинники, парфумерні вироби та подарункові набори, орієнтовна вартість яких становить майже 500 000 гривень.

Як з’ясували працівники поліції, до вчинення правопорушення причетні двоє братів віком 16 та 17 років, місцеві мешканці. Викрадені речі у них вилучено.

Відділ комунікації поліції Львівської області повідомив, що за фактом відкрите кримінальне провадження за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває.