Без медичної картки: як тепер прийматимуть у школи та дитсадки

При вступі до дитсадка не потрібно надавати медичну картку особливої форми – достатньо довідки від педіатра чи сімейного лікаря, що дитина здорова. При вступі до школи – довідку від лікаря, що дитина пройшла профілактичний огляд. Якщо дитина хворіє, то лікар може зробити відповідний запис зі згоди батьків. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Яка довідка потрібна для відвідування дитсадка

Для відвідування закладу дошкільної освіти батькам достатньо надати довідку з засвідченням факту, що дитина здорова. Таку довідку надасть педіатр або сімейний лікар закладу охорони здоров’я, в якому спостерігається дитина. Якщо дитина має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків або іншого законного представника дитини, у цій довідці може бути зроблено відповідний запис. Відповідно, медичні працівники закладів дошкільної освіти володітимуть необхідною інформацією про стан здоров’я дитини.

Нагадаємо, що оглядати дітей до 3-х років має лише педіатр або сімейний лікар. Додаткові огляди лікарями-спеціалістами та додаткові обстеження (лабораторні, інструментальні, тощо) здорової доношеної дитини віком до 3 років проводяться тільки за показаннями, обґрунтованими письмово в історії розвитку дитини (ф. №112о.), за умови поінформованої згоди батьків (опікунів, піклувальників) або їх законних представників.

Яка довідка потрібна для відвідування школи

Перед вступом до школи дитина має пройти профілактичний огляд. Після медогляду видається для надання медичному працівнику загальноосвітнього навчального закладу Форма № 0 086-1/о “Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду”. У разі, якщо дитина має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків або іншого законного представника дитини, в цій довідці може бути зроблено відповідний запис. Відповідно, медичні працівники шкільних навчальних закладів володітимуть необхідною інформацією про стан здоров’я дитини.

Про форми профілактичних щеплень

Усю інформацію про проведення вакцинації чи ревакцинації, а також здійснення туберкулінових проб лікарі чи медсестри фіксують у “Карті профілактичних щеплень” (форма № 063/о). “Карта профілактичних щеплень”, яка містить. Цю форму ведуть в амбулаторно-поліклінічних, виховних і навчальних закладах. Відповідно, довідка про проведені щеплення, що містяться у формі № 063/о, дає змогу медичним працівникам освітніх закладів бути ознайомленими з наявністю чи відсутністю щеплень у конкретної дитини.

Інших довідок, крім зазначених вище, заклади дошкільної та шкільної освіти не мають права вимагати. Відповідний лист-роз’яснення уже надіслано у Міністерство освіти і науки.

Чому медкартки не можуть зберігатись у школах та садках

«Медична карта дитини» (форма № 026/о), яка раніше зберігалась у школах та дитсадках, скасована: дані про стан здоров’я дитини не можуть бути відкритими і зберігатись поза межами медзакладу, – роз’яснюють у МОЗ.

Право на медичну таємницю гарантує ст. 39-1. Закону України «Основи Законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII. «Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні. Забороняється вимагати та надавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта», – йдеться у Законі. Тож дані про стан здоров’я дитини можуть міститися виключно у «Історії розвитку дитини № ___» (Форма № 112/о ) – медичній картці, яка зберігається у закладі охорони здоров’я.