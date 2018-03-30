Археологи дослідять територію парку «На Валах»

Цього року у парку «На Валах», що поблизу порохової вежі, закладуть капсулу на початок будівництва меморіалу Небесної Сотні. Водночас територію майбутнього облаштування меморіалу дослідять археологи. Відповідне рішення прийняли сьогодні на засіданні виконкому.

«Потрібно зробити проект утримання та реконструкції пам’ятника садово-парковового мистецтва «На Валах», а також провести археологічні дослідження та укласти відповідні договори», – зазначив начальник управління архітектури й урбаністики Юліан Чаплінський.

«У 2016 році ми провели попередні археологічні дослідження на території між вулицями Кривоноса, Замкова та Винниченка. Тоді у рекоментадціях прописали обов’язкові археологічні дослідження перед будівництвом меморіалу у місцях закладання фундаменту. Ділянка парку є дуже цікавою, адже з одного боку вона межує з середмістям Львова, з іншого боку – з територією давнього монастиря, де під час розкопок у 1970-х роках виявили давньоруський матеріал», – пояснив у коментарі «Львівській газеті» директор НДЦ «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН України Олег Осаульчук.

Нагадаємо, що йдеться про створення громадського простору з меморіалізацією подій Революції Гідності на території вул. Кривоноса («Губернаторські вали») у Львові. З 4 квітня до 21 червня 2016 року тривав перший Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на кращу концепцію громадського простору з вшанування пам’яті герої «Небесної сотні» у місті Львові, було подано 7 конкурсних проектів. Однак рівень робіт не був високим, у зв’язку з чим конкурс було проведено повторно.

Відтак, з 1 листопада 2016 року до 1 лютого 2017 року тривав другий, під час якого було подано 25 конкурсних проектів. Конкурсна комісія представила найкращі роботи на облаштування громадського простору пам’яті Небесної Сотні в УКУ та оголосилапереможців: авторський колектив у складі Андрій Лесюк, Марія Яструбчак, Христина Пундак.

Найближчим часом, як повідомив начальник управління архітектури й урбаністики Юліан Чаплінський, відбудеться закладення капсули з нагоди початку будівництва громадського простору Небесної Сотні та розпочнуться роботи.