За 14 крадіжок львів’янин може сісти на 5 років

У Львові судитимуть чоловіка, причетного до чотирнадцяти крадіжок з автомобілів

Працівники Франківського відділу поліції завершили розслідування кримінальних проваджень, відкритих за фактами низки крадіжок з транспортних засобів, вчинених у Львові.

Як інформує відділ комунікації поліції Львівської області, правоохоронці з’ясували, що раніше судимий 31-річний місцевий мешканець причетний до скоєння щонайменше чотирнадцяти кримінальних правопорушень. Зловмисник викрадав з автомобілів відеореєстратори, акумулятор, номерні знаки, особисте майно громадян, залишене в салонах транспортних засобів.

За рішенням суду чоловікові обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому оголошено про підозру у вчиненні злочинів за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк до п’яти років.

Обвинувальний акт скеровано на судовий розгляд.