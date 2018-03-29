Вийшов український трейлер продовження легендарного бійцівського екшну (відео)

Головні ролі у фільмі «Кікбоксер: Реванш» виконують світові зірки кіно та спорту: багаторазовий чемпіон світу з боксу Майк Тайсон, легенда футболу Рональдіньо, Гафтор Бйорнссон (Грегор «Гора» Кліган з «Гри престолів»), Жан-Клод Ван Дамм («Універсальний солдат»), Крістофер Ламберт («Горець»).

Фільм розповідає про вже відомого Курта Слоана, що давно покинув справу свого життя – надзвичайно жорсткі бійцівські поєдинки. Полетівши з Таїланду, він вирішив ніколи більше не повертатись на ринг. Але вже незабаром знаходяться люди, які зацікавлені в іншому. Перед Куртом новий виклик – визволити свою кохану та вийти на ринг проти боксера-гіганта Монгкута, влаштувавши грандіозну смертельну битву.

Український трейлер фільму:

Фільм виходить в кінотеатрах України з 5 квітня.