До участі в конкурсі на посади керівників медзакладів Львівщини допустили 16 осіб (прізвища)

Сьогодні, 29 березня, у Львівській обласній раді розглянули документи кандидатів на заміщення посад керівників 14 закладів охорони здоров’я

З них допустили до участі у конкурсі 16 осіб, а ще п’ятеро до 12:00 завтра, 30 березня, мають можливість усунути незначні недоліки в поданих документах.

Таке рішення ухвалили під час засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення керівників закладів охорони здоров’я облради, яку очолює заступник голови облради Володимир Гірняк. Присутні були також представники трудових колективів та громадськості.

Відтак обрані претенденти на керівні посади в закладах охорони здоров’я впродовж 3-5 квітня представлять комісії своє бачення розвитку установ у середньостроковій і довгостроковій перспективі. Також заплановано широке громадське обговорення програм кандидатів. Громадське слухання відбудеться завтра, 30 березня, о 14:00 і в понеділок, 2 квітня, о 16:00.

«Ми демонструємо максимальну прозорість. Запрошуємо трудові колективи, представників громадськості та ЗМІ, щоб все відбувалося публічно і відкрито. Думаю, що до кінця наступного тижня якщо не у всіх закладах будемо мати визначених переможців, то в абсолютній більшості», – зазначив Володимир Гірняк.

Отож, на посаду керівника КЗ ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня» претендують:

Ван Доеверен Наталія Романівна

Гичка Михайло Михайлович

КЗ ЛОР «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня»:

Губар Олександр Михайлович

Чечотка Богдан Романович

КЗ ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» :

Рак Любомир Михайлович

КЗ ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» :

Ковальчук Ігор Васильович

КЗ ЛОР «Львівський обласний госпіталь ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи» :

Колачинський Микола Іванович

Голдун Андрій Богданович

Сав’юк Андрій Петрович

Касян Сергій Васильович

Прикупенко Максим Васильович

КЗ ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» :

Синюта Андрій Володимирович

КЗ ЛОР «Львівський обласний клінічний діагностичний центр» :

Пукаляк Роман Михайлович

КЗ ЛОР «Львівський обласний клінічний перинатальний центр» :

Біль Ірина Андріївна

Москвяк-Лесняк Дзвенислава Євгенівна

Малачинська Марія Йосипівна

КЗ ЛОР «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня» :

Федоренко Сергій Мирославович

КЗ ЛОР «Львівський обласний центр громадського здоров’я» :

Служинська Мар’яна Богданівна

КЗ ЛОР «Львівський обласний клінічний лікувально-діагностичний кардіологічний центр»

Павлик Степан Степанович

КЗ ЛОР «Львівська обласна лікарня відновного лікування»:

На конкурс не подався ніхто, тому комісія прийняла рішення вважати, що конкурс не відбувся.

КЗ ЛОР «Львівський обласний протитуберкульозний диспансер»:

Квасній Роман Антонович

КЗ ЛОР «Самбірський міжрайонний протитуберкульозний диспансер»:

Голубінка Мирослав Осипович

Бішко Ярослав Зеновійович.