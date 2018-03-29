До участі в конкурсі на посади керівників медзакладів Львівщини допустили 16 осіб (прізвища)
З них допустили до участі у конкурсі 16 осіб, а ще п’ятеро до 12:00 завтра, 30 березня, мають можливість усунути незначні недоліки в поданих документах.
Таке рішення ухвалили під час засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення керівників закладів охорони здоров’я облради, яку очолює заступник голови облради Володимир Гірняк. Присутні були також представники трудових колективів та громадськості.
Відтак обрані претенденти на керівні посади в закладах охорони здоров’я впродовж 3-5 квітня представлять комісії своє бачення розвитку установ у середньостроковій і довгостроковій перспективі. Також заплановано широке громадське обговорення програм кандидатів. Громадське слухання відбудеться завтра, 30 березня, о 14:00 і в понеділок, 2 квітня, о 16:00.
«Ми демонструємо максимальну прозорість. Запрошуємо трудові колективи, представників громадськості та ЗМІ, щоб все відбувалося публічно і відкрито. Думаю, що до кінця наступного тижня якщо не у всіх закладах будемо мати визначених переможців, то в абсолютній більшості», – зазначив Володимир Гірняк.
Отож, на посаду керівника КЗ ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня» претендують:
Ван Доеверен Наталія Романівна
Гичка Михайло Михайлович
КЗ ЛОР «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня»:
Губар Олександр Михайлович
Чечотка Богдан Романович
КЗ ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» :
Рак Любомир Михайлович
КЗ ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» :
Ковальчук Ігор Васильович
КЗ ЛОР «Львівський обласний госпіталь ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи» :
Колачинський Микола Іванович
Голдун Андрій Богданович
Сав’юк Андрій Петрович
Касян Сергій Васильович
Прикупенко Максим Васильович
КЗ ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» :
Синюта Андрій Володимирович
КЗ ЛОР «Львівський обласний клінічний діагностичний центр» :
Пукаляк Роман Михайлович
КЗ ЛОР «Львівський обласний клінічний перинатальний центр» :
Біль Ірина Андріївна
Москвяк-Лесняк Дзвенислава Євгенівна
Малачинська Марія Йосипівна
КЗ ЛОР «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня» :
Федоренко Сергій Мирославович
КЗ ЛОР «Львівський обласний центр громадського здоров’я» :
Служинська Мар’яна Богданівна
КЗ ЛОР «Львівський обласний клінічний лікувально-діагностичний кардіологічний центр»
Павлик Степан Степанович
КЗ ЛОР «Львівська обласна лікарня відновного лікування»:
На конкурс не подався ніхто, тому комісія прийняла рішення вважати, що конкурс не відбувся.
КЗ ЛОР «Львівський обласний протитуберкульозний диспансер»:
Квасній Роман Антонович
КЗ ЛОР «Самбірський міжрайонний протитуберкульозний диспансер»:
Голубінка Мирослав Осипович
Бішко Ярослав Зеновійович.