У Жовківському замку виявили несподівану знахідку

Під час реставрації одного з корпусів Жовківського замку на стіні знайшли сонячний годинник. За словами працівника Історико-архітектурного заповідника у Жовкві Тараса Іванишина, попри те, що раніше їх у містечку було декілька, цей може бути єдиним збереженим до сьогодні.

«Годинник виявили під час робіт на кухонному корпусі замку. Його особливість у тому, що він показує час від п’ятої години ранку і до першої години дня – це саме той проміжок часу, коли сонце потрапляє на цю стіну. Ймовірно, годинник датується першою половиною XVIII століття», – пояснює Тарас Іванишин.

У центрі годинника було намальоване сонце, оточене жовтим ореолом. Циферблат годинника – малинового кольору. Довкола годинника також є залишки орнаменту та латинських літер, які наразі погано прочитуються. Але в заповіднику сподіваються, що відчитати їх вдасться після проведення реставраційних робіт.

Про цей годинник ні історикам, ні архітекторам нічого не було відомо. Кухонний корпус замку неодноразово перемальовували, і годинник був надійно захований за кількома шарами тиньку.

За словами Тараса Іванишина, з історичних джерел відомо, що сонячні годинники не були рідкістю у Жовкві. Однак до наших днів вони не збереглися.

«З інвентарних описів знаємо, що колись був сонячний годинник на в’їзній брамі, між другим і третім ярусом. Однак її багато разів ремонтували і годинник не зберігся. Відомо також, що на міській ратуші було два такі годинники – на східній та північній стіні», – розповів Тарас Іванишин.

Що далі робити з виявленою знахідкою, наразі не вирішили. Сподіваються, її вдасться зберегти та відновити під час реставрації корпусу.

До речі, декілька збережених сонячних годинників є і у Львові. Мабуть, найвідоміший із них – на вулиці Вірменській, на фасаді будинку, знаного як будинок «Пір року» чи «Знаків зодіаку». Ще один сонячний годинник можна побачити на стіні будинку на вул. Метрологічній, 14.